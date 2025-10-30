András herceget megfosztották hercegi címétől és ki kell költöznie windsori otthonából is

A Buckingham-palota közleményt adott ki András herceggel kapcsolatban csütörtök este.

András herceget mostantól Andrew Mountbatten Windsorként fogják ismerni

– írják. Az összes címet hivatalosan is eltávolítják, nem arról van szó, hogy egyszerűen nem használják majd őket.

Úgy tudni, hogy András a norfolki Sandringham magánbirtok egyik ingatlanába költözik hercegi címétől való megfosztása után, „amint lehetséges”. Ezt Károly király fogja majd pénzügyileg elintézni.

Eugénia és Beatrix hercegnő megtartják címeiket, mivel egy uralkodó fiának lányai. A BBC úgy értesült, András volt felesége, Sarah Ferguson is távozik a Royal Lodge-ból, maga intézi majd a lakhatását.

A hivatalos közlemény így szólt:

Őfelsége ma hivatalos eljárást indított András herceg kitüntetéseinek, címeinek és méltóságainak megvonására. András herceget mostantól Andrew Mountbatten Windsorként fogják emlegetni. A Royal Lodge-dzsal kötött bérleti szerződése eddig jogi védelmet biztosított számára a további otttartózkodáshoz. Most hivatalos értesítést küldtek a bérleti szerződés felmondásáról, és másik magánszálláshelyre költözik. Mindezt szükségesnek ítélték annak ellenére, hogy továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat. Őfelsége egyértelművé kívánja tenni, hogy gondolataik és legmélyebb együttérzésük az áldozatokkal vannak és ez így is marad.

Mint ismeretes, egy héttel ezelőtt a herceg bejelentette egy nyilatkozatban, hogy lemond címeiről. Herceg marad, de megszűnik York hercege lenni, amelyet édesanyjától, a néhai Erzsébet királynőtől kapott. Minderről Vilmos herceggel és Károly királlyal konzultálva hozta meg a döntést.

András után alaposan vizsgálódtak Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt, többek között arról is nyilatkoznia kellett, hogy mikor szakította meg vele a kapcsolatot. András a BBC Newsnight című műsorában adott interjújában azt nyilatkozta, hogy megszakított minden kapcsolatot Epsteinnel, miután 2010 decemberében együtt fényképezték le őket New Yorkban. Ám hónapokkal később küldött e-mailek kerültek elő, amelyek arra utaltak, hogy a herceg négyszemközt mégis kapcsolatban maradt vele. Októberben újra fellángolt az ügy, gyakorlatilag keretezve a teljes brit sajtót, ami igen rossz fényt vetett a brit királyi családra.

András továbbra is tagad minden ellene felhozott vádat, ám a mai nyilatkozat utolsó sorai sokatmondóak.

Több mint 100 éve történt ilyen utoljára a brit királyi családban Legutóbb több mint 100 évvel ezelőtt vettek el hercegi címet egy magas rangú királyi személytől. Ez 1919-ben történt, amikor Károly Eduárd herceg – Viktória királynő egyik unokája – elvesztette Albany hercegi címét, mert az első világháborúban a német oldalon harcolt.

Miért rendezték le ilyen gyorsan ezt az ügyet?

Nemrég jelent meg Virginia Giuffre posztumusz memoárja, akinek a neve gyakran előkerült az Epstein-aktákban. András hercegről Giuffre azt állította, hogy 17 éves korában három alkalommal is le kellett feküdnie vele.

Egész barátságos volt, de mégis volt benne egyfajta jogosultságtudat – mintha azt hinné, hogy lefeküdni velem a születési joga.

A vádak és a rosszul sikerült BBC-s interjú árnyékában a nyilvánosságtól visszavonuló yorki hercegről az is kiderült a dokumentumokból, hogy igen nagyvonalú volt, amikor 12 millió fontért (mai árfolyamon közel 5,3 milliárd forintért) peren kívül megegyezett Giuffre-val.

A 2016-os vallomása szerint Guiffre 10–15 ezer dollárt (3,5–5,2 millió forintot) kapott az együttlétekért, egy médiavállalat pedig 160 ezer dollárt – mai árfolyamon nagyjából 55,4 millió forintot – ajánlott neki a történetéért, valamint a lenti fotóért, amin közösen szerepel a herceggel. A Little Saint Jamesen egyszer több héten át vendégeskedő András állítólag – a szigeten korábban munkát végző emberek vallomásai szerint – a személyzettel is nagyvonalú volt, hiszen ő volt az egyetlen vendég a szigeten, aki a távozása után borravalót hagyott nekik.

Az új könyv, amelyben Giuffre Epsteint „mestermanipulátornak” nevezi, további kínos perceket teremt majd András hercegnek.