Epstein-akták millióit hozták nyilvánosságra

Kerner Zsolt
2026. 01. 30. 19:38
Ez az eddigi legnagyobb adag dokumentum.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénteken hárommillió dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-fájlokból, egy hónappal a kongresszus által szabott határidő lejárta után. A dokumentumok között videók és képek ezrei is vannak.

Ez az eddigi legnagyobb adag dokumentum az Epstein-fájlokból, amelyeket nyilvánosságra hoztak, és a minisztérium utalt arra, hogy hasonlóan nagy adag dokumentumot a továbbiakban nem terveznek kiadni. Minden anyagot az internetre töltöttek fel.

A kongresszus által elfogadott törvény kötelezi a Fehér Házar a dokumentumok majdnem teljes nyilvánosságra hozatalára, illetve, ha valamit nem hoznak nyilvánosságra, akkor arra, hogy magyarázzák meg ennek az okát. A minisztérium közlése szerint idővel ezt is meg fogják tenni.

A minisztérium a késés indokaként arra hivatkozott, hogy a személyes adatok védelme miatt kellett felülvizsgálni a dokumentumokat, hogy ne sérthessék meg az áldozatok jogait.

A Fehér Ház kritikusai szerint viszont a késés oka az lehetett, hogy Donald Trump elnök neve többször is szerepel a dokumentumokban, hiszen évtizedes barátság kötötte össze Jeffrey Espteinnel. 

