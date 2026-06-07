Átlátszó Series X konzolt dob piacra a Microsoft az Xbox 25. szültésnapja alkalmából

2026. november 15-én lesz 25 éve, hogy a Microsoft piacra dobta az (első) Xbox konzolt, és ezzel belépett az otthoni játékgépek piacára. A redmondi cég egy különleges, átlátszó Xbox Series X kiadással ünnepli ezt a negyed évszázados jubileumot.

„Első alkalommal készítettünk áttetsző dizájnt az Xbox Series X-hez, az inspirációt az eredeti Xboxból, és abból klasszikus zöldből merítve, amelyre oly sok játékos emlékszik” – mondta Jason Ronald, a konzol következő generációjáért felelős alelnök.

Az Xbox Series X25 Limited Edition tiszteleg a történelmünk előtt, miközben az Xbox Series X erejét és teljesítményét nyújtja – beleértve az 1 terabájtos tárhelyet –, a dizájnja pedig azt tükrözi, honnan indultunk, és azt a közösséget, amely végig velünk volt ezen az úton.

A különleges kiadású Xbox Series X konzol az átlátszó zöld burkolat mellett egy zölden világító, az eredeti gépet idéző bekapcsoló gombot is kapott, és a mellé járó kontroller is hasonló kialakítású. Emellett a Microsoft közleménye szerint néhány rejtett meglepetés is várja a játékosokat, köszönetnyilvánításként a közösség számára.

A megjelenés érthető módon valamikor novemberben várható, de pontos dátumot még nem közölt a gyártó (azért 15. adja magát), és egyelőre arról sincs információ, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a jubileumi kiadás.