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Átlátszó Series X konzolt dob piacra a Microsoft az Xbox 25. szültésnapja alkalmából

xbox series x 25 éves jubileumi kiadás
Microsoft
Különleges kiadást kap a Series X konzol az Xbox 25. születésnapja alkalmából.
admin Birkás Péter
2026. 06. 07. 21:23
xbox series x 25 éves jubileumi kiadás
Microsoft
Különleges kiadást kap a Series X konzol az Xbox 25. születésnapja alkalmából.
Tisztelgés a 25 évvel ezelőtt kiadott első Xbox konzol előtt.

2026. november 15-én lesz 25 éve, hogy a Microsoft piacra dobta az (első) Xbox konzolt, és ezzel belépett az otthoni játékgépek piacára. A redmondi cég egy különleges, átlátszó Xbox Series X kiadással ünnepli ezt a negyed évszázados jubileumot.

„Első alkalommal készítettünk áttetsző dizájnt az Xbox Series X-hez, az inspirációt az eredeti Xboxból, és abból klasszikus zöldből merítve, amelyre oly sok játékos emlékszik” – mondta Jason Ronald, a konzol következő generációjáért felelős alelnök.

Az Xbox Series X25 Limited Edition tiszteleg a történelmünk előtt, miközben az Xbox Series X erejét és teljesítményét nyújtja – beleértve az 1 terabájtos tárhelyet –, a dizájnja pedig azt tükrözi, honnan indultunk, és azt a közösséget, amely végig velünk volt ezen az úton.

A különleges kiadású Xbox Series X konzol az átlátszó zöld burkolat mellett egy zölden világító, az eredeti gépet idéző bekapcsoló gombot is kapott, és a mellé járó kontroller is hasonló kialakítású. Emellett a Microsoft közleménye szerint néhány rejtett meglepetés is várja a játékosokat, köszönetnyilvánításként a közösség számára.

A megjelenés érthető módon valamikor novemberben várható, de pontos dátumot még nem közölt a gyártó (azért 15. adja magát), és egyelőre arról sincs információ, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a jubileumi kiadás.

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