Dráma Dániában: Christian Eriksen ismét összeesett meccs közben

A dánok 2-1-re vezettek, amikor a 65. percben csak azt lehetett látni a televíziós felvételeken, hogy Eriksen szóváltásba került az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, majd a mellkasához kapott és összeesett.

A dán Tv2 élő közvetítésében azt írta, a játékosok sírtak, miközben azonnal berohantak az orvosok a szerencsétlenül járt játékoshoz. A bíró egyeztetett a két szövetségi kapitánnyal, és tíz perccel később le is fújta a mérkőzést.

Közben az odensei stadion hangosbemondója közölte, hogy

Christian a körülményekhez képest jól van.

Miután a televíziós közvetítés azonnal nagytotálra váltott, olykor az egyik üres kaput mutatta, a dán online oldalakra támaszkodhattunk csak, a Tv2 azt írta,

a közönség hatalmas örömünnepben tört ki, amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a játékos pedig felállt, megfogta a kezét és megölelte.

A 34 éves, 150. válogatottságát éppen ezen az összecsapáson ünneplő Eriksent természetesen mentőautóval azonnal kórházba szállították.

„Christian magától sétált le a pályáról. Úgy láttam, a pacemaker úgy reagált, ahogy ilyen esetben kell neki. Rövid ideig eszméletlen volt, de hamar visszanyerte a tudatát, és kapcsolatba tudtunk lépni vele. A kórházban további vizsgálatokat végeznek, hogy kiderüljön, mi okozta a rosszullétet” – nyilatkozta Morten Boesen, a dán válogatott orvosa.

Öt éve egyszer már túlélte

Christian Eriksen 2021. június 12-én egy Finnország elleni Eb-meccsen esett össze Koppenhágában, de csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően meg tudták menteni az életét.

Mindenre emlékszem, kivéve azt a pár percet, amíg a mennyországban voltam

– nyilatkozta később, hozzátéve, azt az időszakot úgy élte meg, mintha aludt volna.

A középpályás később szívritmus-szabályozót kapott, így Olaszországban nem folytathatta, ezért az Interből előbb a Brentfordba, majd a Manchester Unitedbe igazolt, tavaly szeptember óta pedig a Wolfsburg játékosa.

A válogatottban azóta 41 mérkőzést vívott, így jár most összesen 150 összecsapásnál.