christian eriksendán válogatottfocirosszullét
Foci

Dráma Dániában: Christian Eriksen ismét összeesett meccs közben

Christian Eriksen (Denmark) looks on during UEFA International Friendly, DR Congo and Denmark, Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium on June 03 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Christian Eriksen
24.hu
2026. 06. 07. 20:05
Christian Eriksen (Denmark) looks on during UEFA International Friendly, DR Congo and Denmark, Stade Maurice Dufrasne, Liege, Belgium on June 03 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Christian Eriksen
Hihetetlen jelenetek játszódtak le a Dánia-Ukrajna felkészülési mérkőzésen: az odensei összecsapás második félidejében összeesett a pályán Christian Eriksen, aki öt éve egyszer már hasonló tragédiát túlélt.  

A dánok 2-1-re vezettek, amikor a 65. percben csak azt lehetett látni a televíziós felvételeken, hogy Eriksen szóváltásba került az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal, majd a mellkasához kapott és összeesett.

A dán Tv2 élő közvetítésében azt írta, a játékosok sírtak, miközben azonnal berohantak az orvosok a szerencsétlenül járt játékoshoz. A bíró egyeztetett a két szövetségi kapitánnyal, és tíz perccel később le is fújta a mérkőzést.

Közben az odensei stadion hangosbemondója közölte, hogy

Christian a körülményekhez képest jól van.

Miután a televíziós közvetítés azonnal nagytotálra váltott, olykor az egyik üres kaput mutatta, a dán online oldalakra támaszkodhattunk csak, a Tv2 azt írta,

a közönség hatalmas örömünnepben tört ki, amikor Eriksen felesége a pályára sietett, a játékos pedig felállt, megfogta a kezét és megölelte.

A 34 éves, 150. válogatottságát éppen ezen az összecsapáson ünneplő Eriksent természetesen mentőautóval azonnal kórházba szállították.

„Christian magától sétált le a pályáról. Úgy láttam, a pacemaker úgy reagált, ahogy ilyen esetben kell neki. Rövid ideig eszméletlen volt, de hamar visszanyerte a tudatát, és kapcsolatba tudtunk lépni vele. A kórházban további vizsgálatokat végeznek, hogy kiderüljön, mi okozta a rosszullétet” – nyilatkozta Morten Boesen, a dán válogatott orvosa.

Öt éve egyszer már túlélte

Christian Eriksen 2021. június 12-én egy Finnország elleni Eb-meccsen esett össze Koppenhágában, de csapattársainak, valamint az orvosi stáb gyors beavatkozásának köszönhetően meg tudták menteni az életét.

Mindenre emlékszem, kivéve azt a pár percet, amíg a mennyországban voltam

nyilatkozta később, hozzátéve, azt az időszakot úgy élte meg, mintha aludt volna.

A középpályás később szívritmus-szabályozót kapott, így Olaszországban nem folytathatta, ezért az Interből előbb a Brentfordba, majd a Manchester Unitedbe igazolt, tavaly szeptember óta pedig a Wolfsburg játékosa.

A válogatottban azóta 41 mérkőzést vívott, így jár most összesen 150 összecsapásnál.

Kapcsolódó
Eriksen: Mindenre emlékszem, kivéve, amíg a mennyországban voltam
A DR1 televíziónak félórás videointerjút adott a dánok klasszisa.

Ajánlott videó

Guardiolát a saját hatása érte utol – milyen lesz a topfoci nélküle?

Friss

Népszerű

Összes
„Tartson ki, elnök úr!” – Sulyok Tamás és a többi állami vezető mellett tartottak szimpátiatüntetést a fideszesek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik