Ezt kell tudni az Epstein‑botrányról: hat pontban idézzük fel a világ egyik legsúlyosabb szexuális visszaélés-sorozatát

Jeffrey Epstein sokáig csupán egy excentrikus milliárdos volt, aki a New York-i és floridai társasági élet állandó szereplőjeként olyan emberekkel találkozott nap mint nap, akikkel mások legfeljebb csak az újságokban találkoztak. Ma már tudjuk, hogy ez a fényűző élet egy sötét világot fedett el, amelyben a szexre kényszerített fiatal lányok szomorú története összefonódott a nemzetközi politikával. Az ügy évtizedeken át húzódva, hullámokban került újra a figyelem középpontjába – minden alkalommal új szereplőket, új kérdéseket és új következményeket hozva magával. Cikkükben pontokba szedve meséljük el azt, amit eddig tudunk.

1. A végzetes találkozás: hogyan fonódott össze Epstein, Maxwell és András herceg sorsa

A korábbi hírek szerint Ghislaine Maxwell, egy brit médiamágnás lánya 1999-ben mutatta be András herceget, II. Erzsébet királynő fiát, Jeffrey Epstein amerikai befektetőnek, és ugyanebben az évben Maxwell és Epstein a királynő balmorali rezidenciáján is megfordultak. Egy 2025-ben megjelent életrajzi könyv szerint azonban András és volt felesége, Sarah Ferguson valójában már egy évtizeddel korábbról ismerték Epsteint, és a herceget „hasznos idiótaként” használták az üzletember társasági köreiben.

2000-ben Epsteint, Maxwellt és Andrást együtt látják Donald Trump floridai Mar-a-Lago klubjában, majd Epstein és Maxwell részt vettek egy, a királynő által rendezett születésnapi ünnepségen a windsori kastélyban, András herceg pedig vadászati hétvégét szervezett Maxwell születésnapjára.

2001 márciusában egy fiatal nő, Virginia Giuffre azt állította, hogy András herceg három alkalommal szexuálisan bántalmazta őt: először Maxwell londoni luxuslakásában, majd Epstein New York-i házában, végül pedig az Epstein karibi magánszigetén tartott egyik „orgia” során, amikor Virginia még csak 17 éves volt.

2. Kitör a botrány: az első nyomozások és egy titkos vádalku

2005 tavaszán a floridai Palm Beach rendőrsége bűnügyi nyomozást indított Jeffrey Epstein ellen azt követően, hogy egy 14 éves lány szülei azt állították, Epstein fizetett a gyereküknek egy masszázsért, amelynek során szexuális visszaélés történt.