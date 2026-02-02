andrás hercegghislaine maxwelljeffrey epsteinkirály utca
Nagyvilág

Ezt kell tudni az Epstein‑botrányról: hat pontban idézzük fel a világ egyik legsúlyosabb szexuális visszaélés-sorozatát

Stephanie Keith / Getty Images
Geoffrey Berman, az Egyesült Államok New York-i déli kerületének ügyésze 2019. július 8-án bejelenti a Jeffrey Epstein ellen emelt vádakat.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 02. 02. 17:58
Stephanie Keith / Getty Images
Geoffrey Berman, az Egyesült Államok New York-i déli kerületének ügyésze 2019. július 8-án bejelenti a Jeffrey Epstein ellen emelt vádakat.
Vagy negyedszázaddal ezelőtt kezdődött, de a folyamatosan előkerülő új információk miatt máig nem zárult le az úgynevezett Epstein-ügy. A bírósági iratok, a tanúvallomások és a hivatalos vizsgálatok egy botrányos történetet rajzolnak ki a szexuális bűncselekményekről, a hatóságok eljárásairól, a titkos vádalku hátteréről, a brit királyi család érintettségéről, a politikai következményekről – és a botránynak most már magyarországi szálai is vannak.

Jeffrey Epstein sokáig csupán egy excentrikus milliárdos volt, aki a New York-i és floridai társasági élet állandó szereplőjeként olyan emberekkel találkozott nap mint nap, akikkel mások legfeljebb csak az újságokban találkoztak. Ma már tudjuk, hogy ez a fényűző élet egy sötét világot fedett el, amelyben a szexre kényszerített fiatal lányok szomorú története összefonódott a nemzetközi politikával. Az ügy évtizedeken át húzódva, hullámokban került újra a figyelem középpontjába – minden alkalommal új szereplőket, új kérdéseket és új következményeket hozva magával. Cikkükben pontokba szedve meséljük el azt, amit eddig tudunk.

1. A végzetes találkozás: hogyan fonódott össze Epstein, Maxwell és András herceg sorsa

A korábbi hírek szerint Ghislaine Maxwell, egy brit médiamágnás lánya 1999-ben mutatta be András herceget, II. Erzsébet királynő fiát, Jeffrey Epstein amerikai befektetőnek, és ugyanebben az évben Maxwell és Epstein a királynő balmorali rezidenciáján is megfordultak. Egy 2025-ben megjelent életrajzi könyv szerint azonban András és volt felesége, Sarah Ferguson valójában már egy évtizeddel korábbról ismerték Epsteint, és a herceget „hasznos idiótaként” használták az üzletember társasági köreiben.

2000-ben Epsteint, Maxwellt és Andrást együtt látják Donald Trump floridai Mar-a-Lago klubjában, majd Epstein és Maxwell részt vettek egy, a királynő által rendezett születésnapi ünnepségen a windsori kastélyban, András herceg pedig vadászati hétvégét szervezett Maxwell születésnapjára.

Davidoff Studios / Getty Images Donald Trump és barátnője (és későbbi felesége), a volt modell Melania Knauss, Jeffrey Epstein, valamint Ghislaine Maxwell a Mar-a-Lago klubban, Palm Beach-en, Floridában, 2000. február 12-én.

2001 márciusában egy fiatal nő, Virginia Giuffre azt állította, hogy András herceg három alkalommal szexuálisan bántalmazta őt: először Maxwell londoni luxuslakásában, majd Epstein New York-i házában, végül pedig az Epstein karibi magánszigetén tartott egyik „orgia” során, amikor Virginia még csak 17 éves volt.

2. Kitör a botrány: az első nyomozások és egy titkos vádalku

2005 tavaszán a floridai Palm Beach rendőrsége bűnügyi nyomozást indított Jeffrey Epstein ellen azt követően, hogy egy 14 éves lány szülei azt állították, Epstein fizetett a gyereküknek egy masszázsért, amelynek során szexuális visszaélés történt.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sokkolta a francia céget, hogy az ICE az ő eszközükkel vadászik a bevándorlókra
Jászberényi Sándor: A fizetős békeklub
Barabási Albert-Lászlóval is váltott levelet Epstein – megkérdeztük a magyar tudóst, összejött-e a találkozó
Így mentették ki a fogságból a katonáikat az ukránok
Palvin Barbara mellett Mihalik Enikő neve is felbukkant az Epstein-aktákban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik