Navracsics szerint a MÖSZ-elnököt megcsalta a memóriája

Az emlékezet néha megcsalja az embert

– írta Navracsics Tibor közösségi oldalán, hozzátéve, hogy „talán így fordult elő, hogy Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere június másodikai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy milyen nagy öröm, hogy tizenhat év után, amikor semmilyen érdemi egyeztetés nem zajlott a kormány és az önkormányzati szövetség között, végre találkozik az illetékes miniszterrel”.

Gémesi Karácsony Gergely főpolgármester társaságában szerdán egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és az MTI tudósítása szerint abban állapodtak meg, hogy június második felében kezdődik majd az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről.

Gémesi úr nem emlékszik rá, ám idén január 7-én ennek már egyszer örült egy Facebook-posztban – értelemszerűen akkor még tizenöt év hiányát hánytorgatva fel. Arra sem emlékszik, hogy 2024 januárjától – amikortól a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartoztak az önkormányzatok – a minisztérium miniszteri és államtitkári szinten három országos konzultációsorozat keretében minden alkalommal több, mint kétezer önkormányzati szereplővel egyeztetett, konkrét kérdésekben kikérve a véleményüket

– írta Navracsics.

A fideszes politikus, aki a választási vereség után törölte politikusi Facebook-oldalát, de aztán május végén újraindította, azt írta, hogy annak idején miniszterként minden alkalommal elment a MÖSZ rendezvényeire, amikor meghívták.