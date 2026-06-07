Athénban is érezni lehetett a Görögországot megrázó földrengéssorozatot

Június 7-én több földrengés rázta meg görögországi Évia sziget északi részét, Prokopi térségében. A legerősebb rengés elérte a Richter-skála szerinti 5,2-es magnitúdót, a földmozgásokat pedig Közép-Görögországban és Athénban is érezni lehetett.

A görög Geodinamikai Intézet adatai alapján a földrengések helyi idő szerint nem sokkal 12:00 után kezdődtek, Évia északi részén Prokopi térségében, de a földmozgást a 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

A hatóságok szerint a rengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, a szigeten lakóházak rongálódtak meg, személyi sérülésről ugyanakkor nem érkezett hír.