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Nagyvilág

Athénban is érezni lehetett a Görögországot megrázó földrengéssorozatot

földrengés görögország prokopi évia
Getty Images
Prokopi tengerpartja.
admin Birkás Péter
2026. 06. 07. 19:03
földrengés görögország prokopi évia
Getty Images
Prokopi tengerpartja.
Kár keletkezett, de személyi sérülésről nincs hír.

Június 7-én több földrengés rázta meg görögországi Évia sziget északi részét, Prokopi térségében. A legerősebb rengés elérte a Richter-skála szerinti 5,2-es magnitúdót, a földmozgásokat pedig Közép-Görögországban és Athénban is érezni lehetett.

A görög Geodinamikai Intézet adatai alapján a földrengések helyi idő szerint nem sokkal 12:00 után kezdődtek, Évia északi részén Prokopi térségében, de a földmozgást a 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

A hatóságok szerint a rengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, a szigeten lakóházak rongálódtak meg, személyi sérülésről ugyanakkor nem érkezett hír.

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