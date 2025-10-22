- Orbán a békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük
- Szijjártó a Trump-Putyin találkozóról: Még nem tűzték ki a dátumot, tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás
- Trump megindokolta, hogy miért nem találkozik egyelőre Putyinnal
- Szijjártó: Remélem, hogy Trump és Putyin elnök nem adja fel
- A békecsúcs elnapolása szembemegy mindennel, amit Orbán Viktor állított a békéről
- Hat embert megöltek az orosz drónok és rakéták Ukrajnában
- Gimnáziumba csapódott egy busz Szolnokon, sokan megsérültek, többen súlyosan, mentőhelikopterek érkeztek a helyszínre
- Szolnoki buszbaleset: videón a sérültek ellátása és a gimnáziumba csapódott busz kiszabadítása
- Négy gyermek is megsérült a szolnoki gimnáziumnál történt balesetben, 23 főt vittek kórházba a mentők
- Galéria: a 24.hu fotói a szolnoki buszbaleset helyszínéről
- Lázár: A sofőr rosszulléte vezetett a szolnoki buszbalesethez; fájdalomdíjat fizetnek az érintetteknek
- Fontos nemzetközi díjat kapott a független magyar sajtó
- A MÁV megerősítette, hogy a CÖF különvonatot bérelt a Békemenetre, és egy másik vonathoz is plusz kocsikat csatoltattak
- Falubusz ment volna a Békemenetre Hevesaranyosról, de nem volt jelentkező
- 444: Megszökött a börtön elől Fürst György
- Havonta találkozott Semjén Zsolttal a szexuális zaklatással vádolt Hilarion metropolita a volt asszisztense szerint
- Az MCC szerint nem a Békemenet résztvevői, hanem határon túli diákok érkeztek a Duna-parton álló buszokkal
- Fico: Orbán azt kérte, Szlovákia vétózzon a magyarok nevében
- Átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Liszt Ferenc Repülőtérre
- Török Gábor: Orbán Viktor és Magyar Péter se ajánlott pozíciót
- Kinyitott a Louvre
A nap legfontosabb hírei – 2025.10.22.
