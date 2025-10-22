napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.10.22.

Katona Tibor / MTI
admin Kerner Zsolt
2025. 10. 22. 21:34
Katona Tibor / MTI

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A MÁV megerősítette, hogy a CÖF különvonatot bérelt a Békemenetre, és egy másik vonathoz is plusz kocsikat csatoltattak
„A jó oldalon állok” – elég kacskaringós úton jutott el Szabó Zsófi a Békemenetig
A békecsúcs elnapolása szembemegy mindennel, amit Orbán Viktor állított a békéről
Ököllel ütöttek egy nőt egy vasúti váróteremben – videót tett közzé a rendőrség a támadásról
444: Megszökött a börtön elől Fürst György
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik