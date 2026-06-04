A Los Angeles-i indulás előtti percekben csuklott össze a Lufthansa utasszállítójának orrfutóműve

Összecsuklott egy Boeing 787-es repülőgép orrfutóműve csütörtökön a frankfurti repülőtéren. A gépet a Lufthansa üzemelteti – írta DW.

A német légitársaság közölte, hogy a balesetben több alkalmazott megsérült. Az utasok még nem szálltak fel a Los Angelesbe tartó járatra.

Több alkalmazott megsérült, és jelenleg orvosi ellátásban részesülnek

– írt a Lufthansa. A német légitársaság közlése szerint a Boeing Dreamlinert a cég technikusai és a kisegítő személyzet vizsgálja, hogy kiderítsék a baleset okát.