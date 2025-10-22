Falubusz ment volna a Békemenetre Hevesaranyosról, de nem volt jelentkező

Nem indul busz Hevesaranyosról a Békemenetre, mert senki sem jelentkezett – derítette ki a Magyar Hang a településen.

Az elmúlt napokban az internetre is keringett az a szórólap, amelyről kiderült, hogy a község önkormányzata ingyen falubuszt biztosít a budapesti kormánypárti rendezvényre október 23-án, a jelentkezők pedig keressék Hossó Imre Sándor polgármestert.

A Városi Kurír korábban azt írta, hogy egy 9 fős járműről van szó, de úgy tűnik, hogy ez is túl nagynak bizonyult az 560 fős településen. A Magyar Hang megkereste Hossót, aki ingerülten fogadta a megkeresést, és annyit mondott, hogy sok támadás érte őket, amiért a felhívás felkerült az internetre is.

A lap hozzátette, hogy a faluban 2024-es európai parlamenti választáson 68 százalékot kapott a Fidesz.