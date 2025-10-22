Török Gábor: Orbán Viktor és Magyar Péter se ajánlott pozíciót

„Nem szeretek hülyeségekkel és alkotóikkal foglalkozni, de most úgy érzem, hogy meg kell nyugtatnom a legújabb alkotás szerzőjét. A jövőben is – idézem őt – az egyrészt-másrészt elemzések nagymestere szeretnék maradni, és kínosan igyekszem majd fenntartani a független elemző látszatát. Ja, és sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem ajánlott semmilyen pozíciót. Mondjuk előbbitől legalább kaptam egy fagyit.”

Így reagált Török Gábor politikai elemző a Facebook-oldalán Deák Dániel állítására. A kormányzati influenszer közösségi oldalán azt írta, hogy beszélt a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaival, akik azt mondták, hogy Magyar Péter miniszteri pozíciót ajánlott fel Török Gábornak cserébe azért, ha beleáll a kampányba. „Ő ezt láthatóan elfogadta, ezért kampányol már ő is a Tiszának.” A XXI. Század Intézet vezető elemzője azt állította, hogy az információ közlése előtt előtt kereste Török Gábort, de ő nem reagált.

Deák Dániel tiszás forrására, forrásaira hivatkozva arról is írt, hogy 2021-hez hasonlóan ismét a Závecz Research fogja „kikutatni”, hogy kudarcos lett az idei október 23-i Békemenet, erősödött az ellenzék. A kormánypárti elemző szerint most Magyar Péterék megrendelésére manipulálnák a közéletet, hogy ellensúlyozzák „a holnapi Békemenet elsöprő erejét!”