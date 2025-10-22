orbán viktorrobert ficoszlovákiavétó
Fico: Orbán azt kérte, Szlovákia vétózzon a magyarok nevében

Kerner Zsolt
2025. 10. 22. 20:55
Robert Fico szlovák miniszterelnök arról beszélt Pozsonyban, hogy feltételekkel ugyan, de hajlandó támogatni az Oroszország elleni 19. szanckiós csomagot. A szankciókról csütörtökön, október 23-án döntenek majd a miniszterelnökök Brüsszelben. Az elfogadáshoz egyhangúság kell, Magyarország viszont már korábban azt mondta, vétózni fog.

Orbán Viktor a csúcstalálkozó elején nem tud ott lenni az október 23-i ünnepség miatt, ezért Ficót kérte meg a helyettesítésre. A szlovák miniszterelnök azt mondta, arra kérte, hogy a zárónyilatkozatot ne egyhangúlag, hanem csak a többi 26 tagállam nevében fogadják el, Magyarország nélkül.

Szlovákia az energetika és az autógyártás területén kért engedményeket, ha ezeket elfogadják, támogatni fogja a csomagot. A csomagról magáról viszont nem most szavaznak, ezért a vétónak csak jelképes értelme van. Arról a miniszterek szavaznak majd az Európai Unió Tanácsában.

