Pócs Pacekba: Youtube-csatornát indít a kampányban Magyar Péter-bábúval tartalmat gyártó bukott képviselő

Rendkívüli bejelentés, elindul a Pócs Pacekba

– jelentette ki Facebook-videójában Pócs János bukott jászsági képviselő, aki új Youtube-csatornát indít, állítása szerint azzal a céllal, „hogy ne lehessen semmit a szőnyeg alá söpörni”.

Az Országgyűlésbe listán bejutott fideszes képviselő a rövid videójában egy diplomata útlevelet is villantott, amihez sejtelmesen csak azt fűzte hozzá: „ma erre is szükség lesz”. Ezután már csak az látszik, hogy az M0-ás autópályán vezet valahová. Ezek alapján nehéz lenne még következetni arra, hogy pontosan milyen tartalmak várhatók a csatornán.

A jászságot tizenhat évig képviselő politikus már a kampányban is megvillantotta a „tiktokozási” képességét, amit Orbán Viktor is elismert. Emlékezetes húzása volt, amikor Ruszin-Szendi Romolusz egykori vezérkari főnök, jelenlegi honvédelmi miniszter a Fidesz-médiában terjedő állítólagos zsírleszívását egy olyan videóval figurázta ki, amelyben egy megperzselt disznóra a következőt írta fel:

Ő VOLT A SOROS ROMULUSZ.

A „zsír akció” címmel megjelent tartalomért aztán 5,5 millió forintra büntették a képviselőt.

Visszatérő figura volt Pócs burleszk-előadásaiban egy Magyar Péter-bábú. Számolatlan kontentet gyártott Pócs a Magyar Péternek öltöztetettt manökenbabával, hű társát még a patrióták nemzetközi konferenciájára, a CPAC-re is magával vitte. De ezzel babával reagált többek között Orbán Viktor és a kegyencjárat washingtoni kampánykörútjára, vagy arra, szerinte mi történhetett abban a rejtélyes szobában, amelyet Radnai Márk nevével jegyzett weboldalon láthattunk.

Pócs színészi képességeit valószínűleg a kampány során egy sajátos Indul a bakterház-parafrázist előadó Nemcsák Károly és Tállai András is megsüvegelné. Már csak az a kérdés, hogy a Pócs Pacekbe felülmúlja-e az eddigi mutatványokat.