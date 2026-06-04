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Élet-Stílus

„Szoboszlai Dominiknak nem áll meg a szívverése attól, hogy ilyeneket írnak róla” – Náray Tamás divattervezővel jártunk utána, ciki-e a focista szettje

Illyés Tibor / MTI
admin Csontos Kata
2026. 06. 04. 21:03
Illyés Tibor / MTI
Óriási médiafelhajtás kerekedett abból, hogy Szoboszlai bermudában és mokaszinban érkezett meg Telkibe. Leghangosabb kritikusai a magyarok közül kerültek ki. Tényleg ennyire meghökkentő ez a szett? Náray Tamás divattervező sietett a segítségünkre megválaszolni a kérdést.

A divat nem más, mint szórakozás. A divatot nem szabad komolyan venni.

– mondta lapunknak Náray Tamás divattervező, amikor a Szoboszlai-szettről kérdeztük. Hétfő délután ugyanis megérkezett Telkibe a magyar labdarúgó-válogatott, hogy megkezdje a felkészülést a soron következő meccseire. A sport helyett azonban hamar a divat került a fókuszba, miután Szoboszlai Dominik csapatkapitány kiszállt Lamborghinijéből: öltözete rögtön magára vonta mindenki tekintetét.

A felső rész láttán talán még nem is merültek volna föl kérdések senkiben (kockás ing, alatta fehér atléta), a „bajok” köldöktől lefelé, a húzott, gumis derekú ingaljnál kezdődtek:

  • fehér culotte-stílusú bermudanadrág, lánccal az oldalán,
  • fekete penny loafer cipő, közismertebb nevén mokaszin,
  • illetve hozzá passzoló designer táska, ami feltehetően a NER-feleségek kedvelt márkájának, az Hermès első, Haut à courroies (HAC) névre keresztelt modellje.

 

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Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

Nem két fillérbe kerül a szett, amit szétszednek a kommentelők

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