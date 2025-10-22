Három nappal azután, hogy fényes nappal 88 millió eurónyi ékszert loptak el egy betörésben, kinyitott a Louvre Múzeum Párizsban, írja a BBC.

Szerda reggel kilenctől ismét beléphettek a múzeumba a látogatók, viszont az Apolló Galéria, ahol a betörés történt, egyelőre zárva tart. A betörők nyolc perc alatt jutottak be és rabolták ki a világ leglátogatottabb múzeumát, azután robogókon távoztak a helyszínről, és azóta sem találták meg őket. A rablás vasárnap történt.

Emmanuel Macron elnök sürgette a biztonsági rendszerek megerősítését a minisztereinek. Az elnök szerint az ország múltját rabolták ki. A múzeum igazgatója beismerte, hogy nem tudták megvédeni az ékszereket, de azt mondta, a múzeum épületeinek rengeteg strukturális hibája van, többet fel kellene újítani ahhoz, hogy megfelelő legyen a biztonsági rendszer.

Több tucat nyomozó dolgozik jelenleg is a tolvajok elfogásán.