Kinyitott a Louvre

admin Kerner Zsolt
2025. 10. 22. 18:28
Három nappal azután, hogy fényes nappal 88 millió eurónyi ékszert loptak el egy betörésben, kinyitott a Louvre Múzeum Párizsban, írja a BBC. 

Szerda reggel kilenctől ismét beléphettek a múzeumba a látogatók, viszont az Apolló Galéria, ahol a betörés történt, egyelőre zárva tart. A betörők nyolc perc alatt jutottak be és rabolták ki a világ leglátogatottabb múzeumát, azután robogókon távoztak a helyszínről, és azóta sem találták meg őket. A rablás vasárnap történt.

Emmanuel Macron elnök sürgette a biztonsági rendszerek megerősítését a minisztereinek.  Az elnök szerint az ország múltját rabolták ki. A múzeum igazgatója beismerte, hogy nem tudták megvédeni az ékszereket, de azt mondta, a múzeum épületeinek rengeteg strukturális hibája van, többet fel kellene újítani ahhoz, hogy megfelelő legyen a biztonsági rendszer.

Több tucat nyomozó dolgozik jelenleg is a tolvajok elfogásán.

