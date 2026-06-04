Az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályok átültetésére szólították fel Magyarországot és Romániát

Az Európai Bizottság indokolással ellátott vélemény megküldésével szólította fel Magyarországot és Romániát csütörtökön, hogy ültessék át nemzeti jogrendjükbe az energiahatékonyságra vonatkozó uniós szabályokat.

Az uniós bizottság a júniusi kötelezettségszegési eljárásokat ismertető csomagjában azt kifogásolta, hogy az átdolgozott energiahatékonysági irányelv rendelkezései nem kerültek be a két ország nemzeti jogszabályaiba. Az átdolgozott irányelvet 2023-ban fogadták el, és a tagállamoknak az intézkedések többségét 2025. október 11-ig kellett volna bejelenteniük.

A bizottság 2025 novemberében az irányelv nemzeti jogba való teljes körű átültetésének hiánya miatt 26 tagállamnak küldött felszólító levelet, közülük Magyarország és Románia nem tett eleget kötelezettségének továbbra sem.

Ezért döntött a brüsszeli testület úgy, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak és Romániának. A két tagállamnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon és teljes körűen megvalósítsa a jogszabályok átültetését. Ennek elmaradása esetén az uniós bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket, és pénzügyi szankciók kiszabását kérheti.

Miről szólnak az irányelvek?