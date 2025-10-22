Fontos nemzetközi díjat kapott a független magyar sajtó

1956 október 23-án magyar diákok vonultak a Magyar Rádió épületéhez, hogy beolvassák 16 követelésüket, köztük azt, hogy legyen szabad a sajtó. Ezzel kezdődött el a forradalom a szovjet uralom ellen.

– kezdi közleményét az International Press Institute, amely idei IPI-IMS Free Media Pioneer-díját a független magyar sajtónak adta. A közlemény szerint 1848-tól 1989-ig folyamatosan a függetlenségi harcok középpontjában volt a sajtószabadságért való küzdelem Magyarországon.

Az IPI szerint a független magyar média ezt az örökséget folytatja. Ellenállásával, megújulóképességével, együttműködésével és bátorságával megtestesíti azt a hagyományt, amelyben az írók és újságírók azért küzdöttek, hogy a cenzúra és az elnyomás ellenére is elmondhassák a gondolataikat.

A közlemény szerint az elmúlt 15 évben Orbán Viktor kormánya a „state capture” (az állam foglyul ejtése – a szerk.) állapotába terelte a médiát, de a független magyar sajtó meglepő ügyességgel és ellenállással tudott működni. Ezekért az újító megoldásokért jutalmazták a független magyar sajtót, amely digitális platformokat és technológiákat váltott, szerkesztőségek között működött együtt, közösségi forrásból gyűjtött információt, mindezt egyre ellenségesebb környezetben.

Az IPI-IMS díját Bécsben adják át a két szervezet kongresszusán, amelyet október 23 és 25 között tartanak. Ez az egyik rangos díj a világsajtóban, az IPI-t 1996-ban alapították, 2013 óta adja át a Free Media Pioneer-díjat az IMS-szel közösen.