Hatalmas lila folttal az arcán fotózták le a címeitől megfosztott Andrást

Hatalmas lila folttal az arcán kapták lencsevégre Andrew Mountbatten-Windsort, akit korábban András hercegként ismert a nagy nyilvánosság. A címeitől megfosztott királyi családtagot csütörtök délután fotózták le ideiglenes lakhelye, a Sandringham Estate környékén.

A TMZ által közölt képek itt láthatók.

The large purple mark around the former prince’s eye is believed to be the result of a ‘non-serious medical condition’ https://t.co/oHQlgf3tXe — The Times and Sunday Times (@thetimes) June 4, 2026

Egyelőre nem tudni, hogy elesett, netán támadás érte.

A Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonya miatt a figyelem középpontjába került Andrew Mountbatten-Windsor, akitől címeit, így hercegi rangját is elvették.

III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy éveken keresztül bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai üzletembernek, Jeffrey Epsteinnek. Andrást – a brit monarchia modern kori történetében példátlan módon – őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával. Bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték, a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.