andrás herceg
Élet-Stílus

Hatalmas lila folttal az arcán fotózták le a címeitől megfosztott Andrást

Aaron Chown - Pool / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 04. 21:03
Aaron Chown - Pool / Getty Images

Hatalmas lila folttal az arcán kapták lencsevégre Andrew Mountbatten-Windsort, akit korábban András hercegként ismert a nagy nyilvánosság. A címeitől megfosztott királyi családtagot csütörtök délután fotózták le ideiglenes lakhelye, a Sandringham Estate környékén.

A TMZ által közölt képek itt láthatók.

Egyelőre nem tudni, hogy elesett, netán támadás érte.

A Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonya miatt a figyelem középpontjába került Andrew Mountbatten-Windsor, akitől címeit, így hercegi rangját is elvették.

III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy éveken keresztül bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai üzletembernek, Jeffrey Epsteinnek. Andrást – a brit monarchia modern kori történetében példátlan módon – őrizetbe is vették közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával. Bár félnapi kihallgatás után szabadon engedték, a rendőrségi vizsgálat folytatódik az ellene felmerült gyanú ügyében.

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