Az MCC szerint nem a Békemenet résztvevői, hanem határon túli diákok érkeztek a Duna-parton álló buszokkal

2025. 10. 22. 20:32
Az MCC kommunikációs osztálya cáfolta Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció alelnökének feltételezését, miszerint az intézmény kollégiumában szállásolhatják el a Békemenetre érkezőket, akiket a Civil Összefogás Fórum utaztat Budapestre – írja a Telex.

Rónai a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a kormányközeli MCC előtt egy busz állt, amely szerinte Kárpátaljáról érkezhetett, és ebből következtetett a szálláshelyre. Rónai mellett Magyar Péter is jelezte, hogy feltűnően sok különjáratos busz jelent meg a városban. A 444 pedig arról számolt be, hogy a Békemenet előtti napon több román, szlovák és ukrán rendszámú buszt láttak a Külügyminisztérium közelében.

Az MCC ugyanakkor azt állítja, a buszok azért parkoltak az épület előtt, mert határon túli magyar fiatalokat fogadtak, akiknek filmvetítést szerveztek, majd az MCC diákjaival és munkatársaival együtt részt vettek a Bem téri Gloria Victis megemlékezésen.

