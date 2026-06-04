Závecz Research: Hárommillióval többen támogatják a Tiszát, mint a Fideszt

A választást követően még magasabbra ugrott a Tisza Párt támogatottsága, a felnőtt népesség 57 százaléka adná rájuk a voksát. A Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszáénak, a lakosság 18 százaléka nevezte meg kedvenc pártjaként.

Az új kormánypárt tábora így 4,4 milliós, a Fideszé 1,4 milliós

a Závecz Research Intézet május végén, június elején végzett felmérése alapján.

A Mi Hazánk 4 százalékos, a Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutya Pártnak 1-1 százalékos támogatói köre van.

A közvélemény-kutatás alapján a biztos részvételt ígérő és pártot választók csoportjában a Tisza Párt 73, a Fidesz 20 százalékot ér el. A Mi Hazánk, a DK és az MKKP támogatottsága ebben a körben megegyezik a parlamenti választáson elért eredményükkel, az 5, illetve az 1-1 százalékkal.

A parlamenti választáson a Tisza Párt hazai szavazatainak száma 3 millió 340 ezer volt. Jelenleg a kormánypártnak 4,4 millió támogatója van, ha közülük csak azokat vesszük figyelembe, akik elmennének szavazni, akkor a Tisza egy aktuális választáson 3,9 millió voksot kapna. A Fidesz–KDNP listája április 12-én 2 millió 176 ezer hazai szavazatot kapott. Most a teljes népességen belül 1,4 millió támogatója van az ellenzéki pártnak, közülük a biztos választási részvételt ígérők 1,1 millióan vannak. A parlamenti választáshoz képest tehát

a Fidesz ezekben a napokban bő 1 millióval kevesebb voksolóra számíthatna, míg a Tisza Pártnak közel 600 ezerrel több szavazata lenne, mint áprilisban.

Amint csütörtök reggeli cikkünkben is írtuk, a rendszerváltás utáni közvélemény-kutatások legmagasabb támogatottságát éri el a Tisza Párt. Eddig a Fidesz tartotta ezt a csúcsot a 2010-es választást követően, az év második felében a teljes népességen belül 37-42 közötti százalékokat produkált, a biztos részvételt ígérő és pártot választók körében pedig 62 és 68 százalék közötti támogatottsága volt. Ezeket a csúcsértékeket haladta meg most a Tisza Párt, és ennek következménye az is, hogy

a társadalom összes nagyobb demográfiai rétegében jelentős előnyt élvez a Fidesszel szemben.

Két olyan csoport is van, ahol a Fidesz támogatottsága egy számjegyű: a 18–39 évesek körében 9, a fővárosiak között 8 százalékon áll. Ugyanezekben a Tisza Párt 63, illetve 70 százalékot tud maga mögé felsorakoztatni. Óriási a kormánypárt előnye a Fidesszel szemben az érettségizettek és a diplomások között (62-10, illetve 66-12 százalék), valamint a megyeszékhelyen élők körében (63-11) is.

Az említetteknél kisebbek a különbségek, de így is két és félszer, háromszor több támogatója van a Tisza Pártnak, mint a Fidesznek a 40–59 évesek, a szakmunkásképzőt végzettek és a kis-közepes városokban élők körében. A 60 év felettiek és a falvakban élők körében nagyjából kétszeres a kormánypárt többlete. Az alapfokú végzettségűek csoportjában kisebb a Tisza előnye, 44 százalék támogatja, míg a Fideszt 33 százalék.