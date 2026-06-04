Casemiro a csapattársát, Richarlison pedig Carlo Ancelottit rúgta fel a brazilok edzésén

Először Casemiróról került ki egy videó, aki mellett ugyan megtolta a labdát Endrick, de a Manchester Unitedtől távozó középpályás kegyetlenül felrúgta.

Chegada forte do Casemiro no Endrick no treino desta quarta-feira, 3, da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos. 📽️@CazeTVOficial pic.twitter.com/CHX9sMYuPF — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 3, 2026

Ennél kevésbé volt brutális Richarlison, ki véletlenül okozott riadalmat. Az egymás elleni játék közben ugyanis csúnyán beleszállt Carlo Ancelotti szövetségi kapitányba, aki nehezen állt után lábra.

E o Richarlison que quase quebrou as duas pernas do Ancelotti durante um treino da seleção… pic.twitter.com/G0ld1Zj6pz — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) June 4, 2026

A felvételeket látva nagyon elszántan vetik bele magukat a világbajnokságba. A brazilok Skóciával, Haitivel és Marokkóval találkoznak a C csoportban.