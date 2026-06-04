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Casemiro a csapattársát, Richarlison pedig Carlo Ancelottit rúgta fel a brazilok edzésén

William Volcov / Brazil Photo Press via AFP
Carlo Ancelotti a brazil válogatott edzésén.
24.hu
2026. 06. 04. 21:21
William Volcov / Brazil Photo Press via AFP
Carlo Ancelotti a brazil válogatott edzésén.
A brazil válogatott tagjai megmutatták a labdarúgó-világbajnokságra készülve, hogy még az edzéseken sem fogják vissza magukat.

Először Casemiróról került ki egy videó, aki mellett ugyan megtolta a labdát Endrick, de a Manchester Unitedtől távozó középpályás kegyetlenül felrúgta.

Ennél kevésbé volt brutális Richarlison, ki véletlenül okozott riadalmat. Az egymás elleni játék közben ugyanis csúnyán beleszállt Carlo Ancelotti szövetségi kapitányba, aki nehezen állt után lábra.

A felvételeket látva nagyon elszántan vetik bele magukat a világbajnokságba. A brazilok Skóciával, Haitivel és Marokkóval találkoznak a C csoportban.

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