Casemiro a csapattársát, Richarlison pedig Carlo Ancelottit rúgta fel a brazilok edzésén

Először Casemiróról került ki egy videó, aki mellett ugyan megtolta a labdát Endrick, de a Manchester Unitedtől távozó középpályás kegyetlenül felrúgta.
Chegada forte do Casemiro no Endrick no treino desta quarta-feira, 3, da Seleção Brasileira, nos Estados Unidos.
📽️@CazeTVOficial pic.twitter.com/CHX9sMYuPF
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 3, 2026
Ennél kevésbé volt brutális Richarlison, ki véletlenül okozott riadalmat. Az egymás elleni játék közben ugyanis csúnyán beleszállt Carlo Ancelotti szövetségi kapitányba, aki nehezen állt után lábra.
E o Richarlison que quase quebrou as duas pernas do Ancelotti durante um treino da seleção… pic.twitter.com/G0ld1Zj6pz
— Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) June 4, 2026
A felvételeket látva nagyon elszántan vetik bele magukat a világbajnokságba. A brazilok Skóciával, Haitivel és Marokkóval találkoznak a C csoportban.