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Gazdaság

Nagy a baj a 14. havi nyugdíjjal is az Európai Bizottság friss jelentése szerint

Baj van a magyar nyugdíjkiadásokkal.
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.,
24.hu
2026. 06. 04. 08:55
Baj van a magyar nyugdíjkiadásokkal.
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.,
A brüsszeli jelentés szerint jelentős a magyar nyugdíjkiadások költségvetési kockázata, és a súlyos méltányossági problémákat is kiemelték.

Az Európai Bizottság friss országjelentése szerint a magyar nyugdíjrendszerrel több probléma is van – figyelt fel rá a Portfolio.hu. Kiemelték, hogy

  • a magyar nyugdíjkiadások jelentősen emelkedhetnek európai összevetésben is.

A jelentés szerint ha az új magyar nyugdíjkiadásokat nem kezeli a kormány, akkor a következő évtizedben a magyar államdósság akár a GDP 100 százalékát is meghaladhatja. Arra is kitértek, hogy az előző kormány a 2025-ös országspecifikus jelentésben foglaltak ellenére nem tett semmit a magyar nyugdíjrendszer fenntartahtósága érdekében. Valamint hogy mivel az új nyugdíjak az ütemesen növekvő bérekhez kötődnek, míg a korábbiaknál csak inflációkövető emelés van, így

A 14. havi nyugdíj pedig

  • ugyan emeli az átlagos nyugdíjszintet,
  • de nem kezeli az időskori jövedelmek közötti különbségeket (nem segíti jobban az alacsony nyugdíjúakat),
  • miközben a költségvetés terheit hosszú távon növeli.

Megemlítették a járulékplafon hiányát is, ami ugyan növeli a költségvetés bevételeit, de aztán magas nyugdíjkiadásokat okoz, amikor az érintettek nyugdíjba vonulnak.

Arra is kitérnek, milyen következményekkel járhat – a túlzottdeficit-eljárásban (ami most is folyamatban van Magyarországgal szemben) szigorítás jöhet. További részletekért kattintson.

Farkas András nyugdíjszakértő korábban a 14. havi nyugdíj finomítását javasolt a kisnyugdíjasok érdekében.

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