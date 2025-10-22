Szijjártó: Remélem, hogy Trump és Putyin elnök nem adja fel

Amióta bejelentették a budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó tervét, több európai politikus mindent megtett annak meghiúsításáért – vélekedik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárca újabb közleményt adott ki a miniszter Washingtoni látogatásáról, amely a jelek szerint nem a várt eredményt hozta, miután a Fehér Ház egy meg nem nevezett tisztviselője közölte: Donald Trump amerikai elnök a közeljövőben nem kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozni. Ez egyúttal a kormánypárti médiában nagy felhajtással meghirdetett budapesti békecsúcs meghiúsulását is jelentette, legalábbis belátható időn belül.

A külügyi tárca közleménye Szijjártó Péter helyi idő szerint kedden adott interjúját ismereti, amelyet a One America Newsnak adott. A miniszter ebben sietett hangsúlyozni, hogy „Magyarország szembemegy az Európai Unió háborúpárti álláspontjával, és következetesen a békés ukrajnai rendezés pártján áll”.

Szerinte annak, hogy az általa meg nem nevezett európai vezetők igyekeztek meghiúsítani a budapesti csúcstalálkozót, két oka van:

az egyik maga a helyszín,

a másik, hogy az európai politikusok egy része magát a béketárgyalást sem akarja, mivel „érdekük a háború elnyújtása”.

De én nagyon remélem, hogy Trump és Putyin elnök nem adják fel, eljönnek Budapestre, tárgyalnak, és ennek eredményeként végre visszatérhet a béke Közép- és Kelet-Európába

– tette hozzá mindehhez az interjúban a magyar külügyminiszter a tárca közleménye szerint.