Lázár: A sofőr rosszulléte vezetett a szolnoki buszbalesethez; fájdalomdíjat fizetnek az érintetteknek

Jelenlegi tudásunk szerint a járművezető rosszulléte, pillanatnyi eszméletvesztése vezetett a szerda reggeli buszbalesethez Szolnokon, nem műszaki ok vagy egyéb körülmény – írta a Facebookon Lázár János.

Amint arról beszámoltunk, a jármű kora reggel sodródott le az útról a belvárosban, majd egy gimnázium falának csapódott.

A közlekedési miniszter hozzátette:

A nap során lefolytatott orvosi vizsgálatok után pontosabb képünk van a balesetben érintettek állapotáról is. Ezek szerint 18 könnyebb és 5 súlyosabb, jellemzően csonttöréssel ellátott sérültje volt a balesetnek. A 8 napon belül gyógyuló sérüléssel érintettek között sajnos van 5 kiskorú utas, a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel érintettek között pedig egy idős hölgy is, akit gerincsérüléssel ápolnak. Ő a baleset legsúlyosabb sérültje.

A miniszter hozzátette, hogy ezeket a híreket rendkívül komolyan veszi és számára „az utasoknak a MÁV-csoport járatain elszenvedett legkisebb sérülése is súlyosabb az elfogadhatónál”. Ezért a minden részletre kiterjedő vizsgálat megkövetelésén túl, annak eredményétől, a felelősség kérdésének tisztázástól, függetlenül arra utasította a MÁV-csoportot, hogy méltányossági alapon fizessen fájdalomdíjat a balesetben érintett embereknek, akik a szolnokibaleset@mavcsoport.hu email címen vehetik fel a kapcsolatot a közlekedési társaság illetékeseivel.

A sofőr tavasszal volt üzemorvosi vizsgálaton

Nem sokkal Lázár posztja után a MÁV is kiadott egy közleményt, amelyből kiderült, hogy a busz jó műszaki állapotban volt: a Credo BN 12 típusú, 2009-ben forgalomba állított, 16 éves jármű néhány hete esett át műszaki vizsgán. A jármű fékberendezése a baleset utáni bevontatáskor is hatékonyan működött – írták, és hozzátették, hogy a busz október 6-án esett át időszakos műszaki szemlén, amelyen megfelelt az előírásoknak.

Az autóbuszvezetőt a rosszulléte miatt kórházi kivizsgálásra szállították. „A kollégánk május 29-én esett át az éves üzemorvosi vizsgálaton, amely során korlátozás nélkül, egy évre kapta meg az alkalmasságot” – olvasható a közleményben.

A baleset helyszínén járt fotós kollégánk, az ott készült képeket itt nézhetik meg, illetve az incidenssel kapcsolatban egy igazságügyi közlekedési műszaki szakértővel is beszélgettünk.