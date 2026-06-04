Megvan a Liverpool új vezetőedzője

Andoni Iraola lett a Liverpool új vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján. A spanyol menedzser az előző szezonban a Bournemouth csapatát irányította, így a korábban az AFC Bournemouthban Kerkez Milos jól ismerheti őt.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A 43 éves vezetőedző azután veszi át Szoboszlai Dominikék együttesének irányítását, hogy a klub azonnali hatállyal menesztette Arne Slot korábbi trénert. A holland tréner Jürgen Klopp utódjaként egyből bajnokságot nyert a Liverpoollal, de a második idénye pocsékul sikerült, a tulajdonos ezért a váltás mellett döntött.

Már korábban is írtunk róla, hogy Iraola esélyes az edzői posztra, a spanyol tréner ugyanis fantasztikusan szerepelt a délnyugat-angliai csapattal, melyet a klubrekordot jelentő hatodik helyre vezetett a bajnokságban. Iraola látványos, nagyon agresszív, direkt, gyors – és feltűnően rizikós – játékelképzelése sokkal inkább idézi Kloppot, mint Slotot. A kockázatvállalást, a káoszt és a gegenpressinget egyaránt kedvelő baszk edző egészen biztosan visszacsempészheti az izgalmakat az Anfieldre.