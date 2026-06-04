andoni iraolakerkez milosliverpoolszoboszlai dominik
Sport

Megvan a Liverpool új vezetőedzője

Oli SCARFF / AFP
admin Ősze András
2026. 06. 04. 21:03
Oli SCARFF / AFP

Andoni Iraola lett a Liverpool új vezetőedzője – jelentette be a klub a hivatalos honlapján. A spanyol menedzser az előző szezonban a Bournemouth csapatát irányította, így a korábban az AFC Bournemouthban Kerkez Milos jól ismerheti őt.

A 43 éves vezetőedző azután veszi át Szoboszlai Dominikék együttesének irányítását, hogy a klub azonnali hatállyal menesztette Arne Slot korábbi trénert. A holland tréner Jürgen Klopp utódjaként egyből bajnokságot nyert a Liverpoollal, de a második idénye pocsékul sikerült, a tulajdonos ezért a váltás mellett döntött.

Már korábban is írtunk róla, hogy Iraola esélyes az edzői posztra, a spanyol tréner ugyanis fantasztikusan szerepelt a délnyugat-angliai csapattal, melyet a klubrekordot jelentő hatodik helyre vezetett a bajnokságban. Iraola látványos, nagyon agresszív, direkt, gyors – és feltűnően rizikós – játékelképzelése sokkal inkább idézi Kloppot, mint Slotot. A kockázatvállalást, a káoszt és a gegenpressinget egyaránt kedvelő baszk edző egészen biztosan visszacsempészheti az izgalmakat az Anfieldre.

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