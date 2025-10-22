444: Megszökött a börtön elől Fürst György

Fürst György volt szocialista politikusnak hatvan napon belül be kellett volna vonulnia a börtönbe, de parkolós körökben már terjedt a hír, hogy Fürst nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézménybe, helyette Izraelbe szökött, írja a 444.hu.

Május 29-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte Fürst Györgyöt a 2016 óta zajló centrumos „parkolási maffia” perben.

A 444.hu szerint Fürst jelenleg Izraelben bujkál, hitközségi forrásokból tudják, hogy a jogerős, másodfokú ítélet előtt pár nappal megkapta az alija-jogot, tehát az izraeli letelepedési engedélyt. Az alija-engedélyhez Izrael belügyminisztériuma kereste meg a magyar hitközség egy rabbiját, hogy igazolja Fürst zsidó hátterét. Az igazolást június 21-én, nyolc nappal a másodfokú ítélet előtt adta ki az erre felkért rabbi, írja a lap. Fürst Györgynek érvényes útlevelet és egy tiszta erkölcsi bizonyítványt kellett bemutatnia az izraeli belügyminisztériumnak az alija-kérelem elfogadásához. Az szerintük kérdés, hogyan kaphatott tiszta erkölcsi bizonyítványt, hiszen korábban jogerősen elítélték, felfüggesztett börtönt kapott.

A Fürstről szóló pletykák korábban a 24.hu-hoz is eljutottak. Júliusban és szeptemberben is érdeklődtünk a Fővárosi törvényszéken, hogy van-e elfogatóparancs Fürst György ellen. A szóbeli tájékoztatásuk az volt, hogy az ügyben nincs fejlemény. A rendőrség honlapján még ma délelőtt sem szerepelt az elfogatóparancs alapján körözött személyek listáján. A cégadatbázis szerint Fürst György felesége cégének egy ideje izraeli címe van, Netánja városban bejelentve.