Betiltott vegyszert szórhattak ki vadriasztóként egy hajdú-bihari vadásztársaságnál

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a növényvédelmi hatósága vizsgálatot indított egy közérdekű bejelentés alapján.

A jelzés szerint az egyik vadásztársaság a tavalyi és az idei évben vadriasztószerként denatónium-benzoát vegyszert osztott ki a földhasználóknak napraforgó kultúrában történő, nyúl által rágással okozott vadkár megelőzése érdekében.

A denatónium-benzoát hatóanyag használatát az Európai Unióban betiltották, így sem növényvédő-, sem vadriasztószerként nem használható.

A kormányhivatal közölte, amennyiben megállapítják jogsértést, megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket.