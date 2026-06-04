hajdú-bihar megyei kormányhivataltiltott vegyszer
Belföld

Betiltott vegyszert szórhattak ki vadriasztóként egy hajdú-bihari vadásztársaságnál

24.hu
admin Spirk József
2026. 06. 04. 21:00
24.hu

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a növényvédelmi hatósága vizsgálatot indított egy közérdekű bejelentés alapján.

A jelzés szerint az egyik vadásztársaság a tavalyi és az idei évben vadriasztószerként denatónium-benzoát vegyszert osztott ki a földhasználóknak napraforgó kultúrában történő, nyúl által rágással okozott vadkár megelőzése érdekében.

A denatónium-benzoát hatóanyag használatát az Európai Unióban betiltották, így sem növényvédő-, sem vadriasztószerként nem használható.

A kormányhivatal közölte, amennyiben megállapítják jogsértést, megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket.

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