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Sport

Selejtezőből indult játékos jutott döntőbe a Roland Garroson

Maja Chwalinska ünnepli az elődöntős győzelmét a Roland Garroson.
BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP
Maja Chwalinska ünnepli az elődöntős győzelmét.
24.hu
2026. 06. 04. 19:48
Maja Chwalinska ünnepli az elődöntős győzelmét a Roland Garroson.
BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP
Maja Chwalinska ünnepli az elődöntős győzelmét.
A lengyel Maja Chwalinska eredetileg selejtezők útjon jutott főtáblára a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenyében, a csütörtöki, Dijana Snajder elleni győzelmével mégis döntőbe jutott.

Már az első játszma is szoros csatát hozott, előbb a lengyel, majd az orosz játékos brékelt, végül a rövidítésben Snajder 3-1-re és 4-2-re is vezetett, mégis szetthátrányba került. A második szett gyors brékváltással indult, majd kiegyenlített játékot hozott, de ezúttal a tie break elmaradt, ugyanis a lengyel versenyző újabb brékje után kiszerválta ellenfelét.

Chwalinska korábban két Grand Slam-tornán volt főtáblás: 2022-ben Wimbledonban a második fordulóban búcsúzott, 2025-ben az Australian Openen a nyitókörben szenvedett vereséget.

Ellenfele a 19 éves Mirra Andrejeva lesz, aki Marta Kosztyukot verte nagyon simán. Az első játszma egyértelműen a nyolcadikként rangsorolt orosz játékosnak sikerült jobban, 4:0-nál veszített először gémet. A második szett ennél nehezebben ment, 0:3 után 3:4-ig zárkózott ugyan Kosztyuk, de Andrejeva ezt is behúzta, így készülhet a fináléra.

Eredmények – Roland Garros, női egyes, elődöntő

Maja Chwalinska (lengyel)-Dijana Snajder (orosz, 25.) 7:6 (7-4), 6:4

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)-Marta Kosztyuk (ukrán, 15.) 6:1, 6:3

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