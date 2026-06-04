Selejtezőből indult játékos jutott döntőbe a Roland Garroson

Már az első játszma is szoros csatát hozott, előbb a lengyel, majd az orosz játékos brékelt, végül a rövidítésben Snajder 3-1-re és 4-2-re is vezetett, mégis szetthátrányba került. A második szett gyors brékváltással indult, majd kiegyenlített játékot hozott, de ezúttal a tie break elmaradt, ugyanis a lengyel versenyző újabb brékje után kiszerválta ellenfelét.

Chwalinska korábban két Grand Slam-tornán volt főtáblás: 2022-ben Wimbledonban a második fordulóban búcsúzott, 2025-ben az Australian Openen a nyitókörben szenvedett vereséget.

Ellenfele a 19 éves Mirra Andrejeva lesz, aki Marta Kosztyukot verte nagyon simán. Az első játszma egyértelműen a nyolcadikként rangsorolt orosz játékosnak sikerült jobban, 4:0-nál veszített először gémet. A második szett ennél nehezebben ment, 0:3 után 3:4-ig zárkózott ugyan Kosztyuk, de Andrejeva ezt is behúzta, így készülhet a fináléra.