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Belföld

Árajánlatot kértünk az állami meddőségi klinikáknak 622 millióért beszerzett szoftverre – ötödáron kínálták

Getty Images
admin Spirk József
2026. 06. 04. 11:29
Getty Images
Az Orbán-kormány óriási pénzeket költött el a népességcsökkenés elleni harc jelszavával.

Nagy bajban vagyunk. Minden erőt, energiát és költségvetési erőforrást továbbra is a családpolitika irányába kell mozgósítanunk

– jelentette ki az országot sújtó demográfiai kihívásokat elemezve Orbán Viktor a 2023-as tusnádfürdői beszédében. A volt miniszterelnök azt mondta: a magyar termékenységi rátát 1,5-ről 2,1 kell emelni, hogy ne csökkenjen a népesség. A nagy elszánás ellenére három évvel később, 2026 első hónapjaiban olyan alacsony szintre süllyedt a születésszám, amilyenre a hivatalos feljegyzések kezdete óta nem volt példa.

Pedig, ahogy azt Orbán beígérte, nem takarékoskodtak a költségvetési forrásokkal. A Fidesz-kormány – túl azon, hogy államosította a hazai meddőségi intézeteket azzal a céllal, hogy szélesebb körű hozzáférhetőséget biztosítson a meddőségi kezelésekhez – Novák Katalin sógornőjének, Vesztergom Dórának a vezetésével létre hozott egy, az Országos Kórházi Főigazgatóságon (OKFŐ) belül működő egységet, a Humánreprodukciós Igazgatóságot (HRI), ám a tízmilliárdos nagyságrendű átszervezések sem javítottak a helyzeten.

Balogh Zoltán / MTI Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatóság Humán Reprodukciós Intézetének főigazgatója a termékenységtudatosság hetéről tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2024. április 17-én.

Vesztergom a kinevezése után olyan reformokat hirdetett, amelyek tovább növelték a költségvetési kiadásokat: akadt olyan tanácsadó, aki évi 100 milliós összegért dolgozott, a közelmúltban pedig kiderült, hogy Balásy Gyulának is jutott 212 milliós megrendelés a lombikbébi kezelésekre szánt keretből.

A HRI kezdeményezése volt az is, hogy egy külföldi fejlesztésű alapszoftvert szerezzenek be a klinikák számára. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.-n keresztül ki is írtak egy „speciális meddőségi szakellátást támogató szakrendszerre” szóló pályázatot, amelyen a Sysman Informatikai Zrt. nyerte el megbízást.

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