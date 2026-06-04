Őrsiék mellett egy nagy közétkeztető cég vezetői is rács mögé kerültek vesztegetés miatt

Az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát Gy. Tamást, is előállították az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban – tudta meg a HVG. A vállalat tulajdonosát az önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. A cég egyelőre nem reagált a megkeresésre.

Ez az az ügy, amelyben csütörtökön elrendelték Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester letartóztatását 30 napra. A politikusokat a tárgyalás után rendőrségi kisbuszokkal és vezetőszáron vitték a Nagy Ignác utcai börtönbe. Az ügyészség indítványa nyomán, a bíróság döntését követően rács mögé kerül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz-elnök, két momentumos politikus és ahogy az a 24.hu is megírta, két cégvezető is.

Az ügyészség részletes közleménye szerint a politikusok ciklusokon keresztül és párthovatartozástól függetlenül elfogadták a kerületükkel szerződésben álló cégek csúszópénzeit. A vesztegetési összeg meghaladja a 2 milliárd forintot.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerint „közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az említett önkormányzati vezetőket”.

A HVG szerint az ügyészség a felderítő időszakban több emberrel vádalkut kötött. A lap szerint a hatóságok egyezséget kötöttek Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármesterrel is, aki elsősorban a kerületet érintő ügyekben tett terhelő vallomást.

Az egész korrupciós hálózat központi figurája, Z. Zsolt részletes vallomást tett, ő viszont más kerületekről is beszélt. Ennek következtében gyanúsították meg Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, valamint elődjét, Láng Zsoltot, Puskás Pétert, a III. kerület volt fideszes alpolgármesterét és több momentumos politikust is. Z. Zsolt korábban letartóztatásban volt a költségvetési csalási ügyben, viszont kiengedték, és azóta szabadlábon védekezhet.