Szabics Imre távozott az egyiptomi csapatától

A magyar szakember 2025. október közepén csatlakozott az afrikai klubhoz, amellyel novemberben Egyiptomi Szuperkupát nyert. Távozásának oka, hogy a dán Jess Thorup vezetőedző távozott, így Szabics is inkább elköszönt.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek. Nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad számomra, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam

– írta Facebook-oldalán.

Az al-Ahli SC harmadik helyen zárt az egyiptomi bajnokságban, az viszont nem derült ki, Szabics hol folytatja a pályafutását.