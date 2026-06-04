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Szabics Imre távozott az egyiptomi csapatától

Szabics Imre, az osztrák válogatott stábjában.
Chris Bauer/SEPA.Media /Getty Images)
Szabics Imre.
24.hu
2026. 06. 04. 22:57
Szabics Imre, az osztrák válogatott stábjában.
Chris Bauer/SEPA.Media /Getty Images)
Szabics Imre.
Az egyiptomi labdarúgó-bajnokságban szereplő al-Ahli SC bejelentette Szabics Imre távozását.

A magyar szakember 2025. október közepén csatlakozott az afrikai klubhoz, amellyel novemberben Egyiptomi Szuperkupát nyert. Távozásának oka, hogy a dán Jess Thorup vezetőedző távozott, így Szabics is inkább elköszönt.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ennél a fantasztikus klubnál dolgozhattam, és részese lehettem ennek a különleges közösségnek. Nagyszerű embereket ismerhettem meg, és egy csodálatos országot is a szívembe zárhattam. A Szuperkupa-győzelem örökre különleges emlék marad számomra, akárcsak az a szeretet és szenvedély, amelyet a szurkolóktól nap mint nap tapasztalhattam

– írta Facebook-oldalán.

Az al-Ahli SC harmadik helyen zárt az egyiptomi bajnokságban, az viszont nem derült ki, Szabics hol folytatja a pályafutását.

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