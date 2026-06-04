Kammerer Zoltán a Tisza-kormányhoz fordul a Samsung-gyár zajszennyezése miatt

A Samsung gyár zajszennyezése miatt Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez fordult Göd polgármestere, Kammerer Zoltán.

Az RTL Híradó szerint a fideszes támogatással megválasztott polgármester arra hivatkozott, hogy mostanra készült el a tavaly decemberben elkezdett saját, akkreditált zajméréseik jelentése, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a határértéket meghaladó zaj forrása a Samsung üzeme. Az önkormányzatnak pedig nincs hatásköre a helyzet megoldására, ezért fordult a kormányhivatalhoz, majd nyilvánosan is megosztott levéllel a miniszterhez.

A Göd-ÉRT Egyesület pénteken tartott lakossági fórumot a dél-koreai gyártó üzemének szabálytalanságaival kapcsolatban, ahol többen kérdőre vonták a városvezetést, hogy miért csak a választás után vett tudomást azokról a panaszokról, amelyekről a gödiek az elmúlt években folyamatosan beszámoltak az önkormányzatnak.

Az egyesület szerint a polgármesternek megválasztása óta tudomása volt a gondokról, hiszen ők 2020 óta készíttetnek zajmérési jegyzőkönyveket, amelyeken a gyár rendre „megbukott”, és amelyeket Kammerernek első hivatali napján átadtak.

Kammerer a Samsung gödi üzemének működése körüli botrányban eddig főleg hallgatásával hívta fel magára a figyelmet. Februárban például, miután a Telex hosszú cikkben mutatta be a gyárban tapasztalható szabálytalanságokat, beteget jelentett az éppen esedékes képviselő-testületi ülés előtt, amelyen őt is kérdezhették volna arról, hogy volt-e tudomása szabálytalanságokról.