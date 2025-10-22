Hat embert megöltek az orosz drónok és rakéták Ukrajnában

Hat embert öltek meg az orosz rakéta- és dróntámadások Ukrajnában, és országszerte áramkimaradásokat idéztek elő – írta a Reuters szerdán ukrán illetékesek közlésére hivatkozva. A halálos áldozatok között két gyermek is van. A Guardian szerint a támadások az éjszaka nagy részében zajlottak, és szerda reggelig tartottak. Kijevet legalább négy ballisztikus rakéta érte a brit lap beszámolója szerint, de a támadások más ukrán városokra is kiterjedtek.

Az ukrán mentőszolgálatok szerint ketten Kijevben, négyen pedig – köztük a két gyermek – a környező régióban vesztették életüket az orosz támadások következtében.

Az orosz támadások hátterében Ukrajna szintén jelentős támadást intézett a délnyugat-oroszországi Brjanszkban található egyik nagy vegyi üzem ellen a Nagy-Britannia és Franciaország által szállított Storm Shadow rakétákkal. Az oroszországi Mordvinföldet szintén ukrán drónokkal támadták.

Kijevben a beszámolók szerint az első robbanásokat nem sokkal hajnali egy óra után lehetett hallani, majd körülbelül fél órával később újabbakat. Zaporizzsja, Poltava és Dnyipro településekről is jelentettek robbanásokat, a csapások és a légiriadók pedig a reggeli órákban is folytatódtak.

A mentőszolgálatok tíz embert mentettek ki, miután egy tizenhat emeletes lakóépület hatodik emeletén dróntörmelék okozott tüzet. A csapások egy egészségügyi intézmény ablakait is betörték, és egy másik lakóépületnél is találtak törmeléket

– ismertette Vitalij Klitschko kijevi polgármester a Telegram-csatornáján.

Az ukrán főváros Darnyickij kerületében kivonult a katasztrófavédelem, miután dróntörmelék csapódott egy tizenhét emeletes lakóépületbe, amely öt emeleten tüzet okozott. Desnyánszki kerületben húsz embert mentettek ki, miután egy tízemeletes épület homlokzata megrongálódott és egy gázcső kigyulladt.

A halálos áldozatok száma a fővárosban kettőre emelkedett

– közölte Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője.

Az Ukrajna keleti részén fekvő Poltava régióban a csapások olaj- és gázipari létesítményeket rongáltak meg Volodimir Kohut kormányzó szerint. Dnyipro városából ugyancsak súlyos csapásokról számoltak be. Zaporizzsjában az éjszaka egy lakóházat ért támadás, ott legalább tizenhárom civil sérült meg a híradások szerint.

Az oroszok az utóbbi hetekben jelentősen fokozták az ukrán energiarendszer elleni támadások számát és intenzitását, amelyek célpontjai között erőművek és gázlétesítmények egyaránt vannak.