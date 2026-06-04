Heti 540-620 ezer euróért, azaz 196-223 millió forintért bárki kibérelheti a Rose d’Or-t, a luxusjachtot, amelyen 2023 óta többször lefotózták Mészáros Lőrincet, írja az Átlátszó.

A jachttal kapcsolatosan minden bizonnyal a legemlékezetesebb képet a 444 készítette, amelyen Várkonyi Andrea a fedélzetről egy aludobozos Hell jegeskávéval a kezében tekinti meg a Földközi-tengert.

A Szabad Európa derítette ki a Rose d’Or-ról, hogy máltai cégadatok szerint Mészáros és részben a magyar állam tulajdonában álló MBH Bank lízingcégéhez, az Euroleasing Zrt.-hez tartozik. A hajó ára a SuperYachtFan nevű oldal akkori számai szerint 27-30 milliárd forint lehetett.