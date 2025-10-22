Trump megindokolta, hogy miért nem találkozik egyelőre Putyinnal

Nem akarok egy felesleges találkozót, ezzel indokolta Donald Trump az orosz elnökkel tervezett találkozójának meghiúsulását. Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban tett nyilatkozatában jelezte, hogy Moszkva továbbra is elutasítja a harcok beszüntetését a jelenlegi frontvonalak mentén – írja a BBC.

Trump és Putyin legutóbb augusztusban találkoztak Alaszkában, de az a megbeszélés nem hozott konkrét eredményeket. A Fehér Ház pedig nem szeretné, hogy még egy elnöki találkozó záruljon eredménytelenül.

Szijjártó Péter is nyilatkozott a történtekről, de a magyar külügyminiszter nem az oroszokról beszélt, hanem arról, hogy:

attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót.

Szijjártó azt is mondta: „Még nem tűzték ki a dátumot. Tehát nem értem, hogy mit jelent a halasztás, ha még nem tűzték ki a dátumot”.