Gimnáziumba csapódott egy busz Szolnokon, sokan megsérültek, többen súlyosan, mentőhelikopterek érkeztek a helyszínre

Súlyos buszbaleset történt Szolnokon. A Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy busz, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a közösségi oldalán azt közölte, hogy már két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az egyikük pedig most indult el a sérültekkel.

Meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során

– közölte Györfi.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű egy fát is kidöntött. A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és a kidőlt fát eltávolították. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.

Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy szerda reggel nyolc óra körül egy helyi járatú busz közlekedett Szandaszőlős irányából a belváros felé, amikor ismeretlen okból letért az útról és a Varga Katalin Gimnáziumnak csapódott. A balesetben egy gyalogos, valamint a buszon ülők közül többen megsérültek. A helyszínelés jelenleg is tart.