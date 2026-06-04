Július végéig törölte a Dubai és Budapest között közlekedő járatait a Flydubai

A Flydubai átmeneti menetrendi és operatív okokra hivatkozva július végéig felfüggesztette a repülést Dubaj és Budapest között – írja az AIRportal. A foglalási rendszer adatai alapján a budapesti járatok legkorábban augusztus elejétől válhatnak újra elérhetővé. A Flydubai az „átmeneti menetrendi és operatív okok” mellett további részleteket nem közölt.

A Flydubai budapesti járatai február végén, az Irán körüli konfliktus miatt álltak le, a legutóbbi tájékoztatás szerint a járatok május 22-től váltak újra érhetővé, kezdetben csak hetente háromszor, a megszokott napi járat visszaállítását június végére tervezték.

Kuvait repterét támadás érte

Néhány napja Irán szétlőtte Kuvait repülőterét, a támadásban több mint hatvan ember sebesült meg, közülük heten életmentő műtétem estek át. Egy ember életét vesztette a szerencsétlenségben. Elképzelhető hogy a mostani, július végéig tartó járattörlések összefüggésben állnak-e a kuvaiti nemzetközi repülőteret ért keddi, iráni dróntámadással, amely átmeneti működési zavarokat okozott a térség légi közlekedésében.

A kuvaiti repülőteret márciusban és április elején is szinte naponta érte dróntámadás, amikben több üzemanyagtartály és egy radarrendszer is megsemmisült. A repülőteret támadó drónok nagyjából felét az Irakban működő síita fegyveres csoportok indították.