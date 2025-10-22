A MÁV megerősítette, hogy a CÖF különvonatot bérelt a Békemenetre, és egy másik vonathoz is plusz kocsikat csatoltattak

Korábban a Redditen kezdett el terjedni egy poszt arról, hogy a Békemenetre különvonat indulhat Pécsről. Rákérdeztünk a MÁV-nál, hogy valóban így van-e, és a társaság elismerte, hogy igen:

A különjáratok biztosítása bevett gyakorlat a MÁV-csoportnál. Az év során több tucatnyi sport-, kulturális vagy közéleti eseményre való eljutást segítjük ezzel a piaci, azaz fizetős szolgáltatással. Az október 23-án tartandó Békemenet kapcsán is ez a helyzet: a Civil Összefogás Fórum (CÖF) egy menetrend szerinti járat többletkocsikkal való megerősítését, illetve egy menetrenden kívüli járat közlekedtetését rendelte meg a közlekedési társaságtól.

– írta a 24.hu-nak a MÁV kommunikációs igazgatósága.

Miután a piaci árazású árajánlatot a megrendelő elfogadta, a holnapi nap során mind a megerősített, mind a különjárat szerződés szerint fog közlekedni. A szerződés részletei üzleti titkot képeznek, így azokról nem áll módunkban részletes tájékoztatást adni, de fontos hangsúlyozni: nemhogy díjmentes, de még kedvezményes szolgáltatásról sincs szó, különjáratokért a megrendelő több millió forintot fizet a MÁV-csoportnak.

– teszik hozzá, kiegészítve azzal, hogy ott is megerősítették a vonatokat és buszokat, ahol a szervezők nem fizettek érte, de szükségesnek látták: