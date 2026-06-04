őrsi gergelyii kerületkorrupció
Belföld

Őrsi Gergely védőügyvédjén keresztül üzent a II. kerületieknek

facebook / őrsi gergely
admin Spirk József
2026. 06. 04. 20:19
facebook / őrsi gergely

Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni

– írta közösségi oldalán védőügyvédje közvetítésével Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, akinek 30 napos letartóztatását kora délután rendelte a bíróság az úgynevezett óbudai korrupciós üggyel kapcsolatban.

A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát, közölte a politikus hozzátéve, hogy ő maga mindig a törvényeknek megfelelően járt el.  Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg. Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a Hivatal is” – írta a posztban a polgármester.

Őrsi arra is célzott, hogy az ellene felhozott korrupciós gyanú vádalkuval beszerzett vallomásokon alapulhat.

Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben

– olvasható a politikus Facebook-oldalán.

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