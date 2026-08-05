aszályerdőtűzhőségkánikula
Tudomány zöldövezet

„Az előttünk álló hét kifejezetten kockázatos időszak” – Magyarországon is lehetnek pusztító erdőtüzek?

Dr. Molnár Ábel Péter
Táborfalvai erdőtűz 2022-ben.
admin Stéger Dávid
2026. 08. 05. 21:03
Dr. Molnár Ábel Péter
Táborfalvai erdőtűz 2022-ben.
Kis túlzással lassan olyan gyakorisággal érkeznek hírek a világ minden részéről erdőtüzekről, mint az autóbalesetekről. Magyarországon egyelőre megúsztuk a nagyobb pusztítást, de a nyár vége még messze van, így korai lenne fellélegezni. Szakértőt kérdeztünk arról, hazánkban is elképzelhető-e a franciaországihoz hasonló léptékű tűz.

Lángokban áll a fél világ – hatalmas területeken pusztít a tűz Franciaországban és Spanyolországban, ami miatt több százezer embert kellett evakuálni, de komoly károkról hallani Görögországból, Angliából, illetve Kanadából is. Bordeaux közelében mintegy 42 ezer hektárnyi terület égett már le a több mint két hete ott tomboló tüzek miatt. Ez Budapest teljes területének mintegy 80 százalékával egyenlő. A pusztítás óriási, Franciaország a második világháború óta nem tapasztalt hasonlót. Nem tekinthető csodának, ami történik, hiszen az országot idén nyáron rekordokat döntő hőség és jelentős aszály sújtja.

A helyzet Magyarországon is hasonló: tartós hőhullám ért el hozzánk, miközben a vízhiány is drámai. Lapunk Dr. Molnár Ábel Péter ökológusnál, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszékének munkatársánál érdeklődött arról, fenyeget-e minket a franciaországihoz hasonló tűz kialakulása.

Kedvez a tüzeknek a mostani aszály és hőség

A cikk tartalmából

Cikkünk további részéből kiderül:

  • miért szaporodhattak meg az erdőtüzek világszerte,
  • hány erdő- és vegetációtűz alakult ki eddig Magyarországon 2026-ban,
  • számíthatunk-e jelentősebb tüzekre az idén nyáron,
  • illetve miként előzhetjük meg ezek létrejöttét.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Magyar Péter: Paks kiesése 50 milliárdos kárhoz vezet, a fideszesek ne dezinformáljanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik