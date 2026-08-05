„Az előttünk álló hét kifejezetten kockázatos időszak” – Magyarországon is lehetnek pusztító erdőtüzek?

Lángokban áll a fél világ – hatalmas területeken pusztít a tűz Franciaországban és Spanyolországban, ami miatt több százezer embert kellett evakuálni, de komoly károkról hallani Görögországból, Angliából, illetve Kanadából is. Bordeaux közelében mintegy 42 ezer hektárnyi terület égett már le a több mint két hete ott tomboló tüzek miatt. Ez Budapest teljes területének mintegy 80 százalékával egyenlő. A pusztítás óriási, Franciaország a második világháború óta nem tapasztalt hasonlót. Nem tekinthető csodának, ami történik, hiszen az országot idén nyáron rekordokat döntő hőség és jelentős aszály sújtja.

A helyzet Magyarországon is hasonló: tartós hőhullám ért el hozzánk, miközben a vízhiány is drámai. Lapunk Dr. Molnár Ábel Péter ökológusnál, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszékének munkatársánál érdeklődött arról, fenyeget-e minket a franciaországihoz hasonló tűz kialakulása.

Kedvez a tüzeknek a mostani aszály és hőség