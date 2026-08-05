Az agydaganattal küzdő úszó szívszorító kérése: Adjon nekünk esélyt, hogy az életünkért harcolhassunk!

Két éve a skót úszó, Archie Goodburn arról álmodozott, hogy részt vesz a párizsi olimpián, aztán egy vizsgálat szörnyű diagnózist állapított meg nála. Az 50 méteres mellúszásban a 2019-ben a budapesti junior vébén bronzérmet szerző, 2023-ban pedig Nemzetközösségi Játékokat nyerő sportoló fejében három, nem operálható daganatot találtak.

Az idegsebésze sem tudta megmondani, mennyi ideje lehet hátra: lehet, csupán három, de elképzelhető, hogy akár húsz év.

A sportoló azonban nem hagyott fel az úszással, a kitartás szimbólumává vált, és karrierje egyik legfontosabb pillanatát felhasználva kétségbeesett felhívást intézett a világhoz, és elsősorban a brit miniszterelnökhöz.

Van még egy álma

A 25 éves úszó a múlt héten még glasgow-i Nemzetközösségi Játékokon versenyzett, ahol hetedik lett az 50 méteres mellúszás döntőjében, míg a skót 4×100-as vegyesváltóval az 5. helyen ért célba. Az eredmény azonban háttérbe szorult, mert nyilatkozatában az eredménye helyett inkább a betegség kutatásának nagyobb támogatását szorgalmazta.

Az oligodendroglióma nevű ritka agydaganatban szenvedő sportoló a nehéz helyzete ellenére sem hagyta abba az edzéseket, hónapokkal ezelőtt új skót rekordot állított fel 50 méteres mellúszásban (ezzel kvalifikálta magát a Nemzetközösségi Játékokra), ráadásul vegyészmérnökként lediplomázott az Edinburgh-i Egyetemen.

Az álmom az volt, hogy érmet nyerjek, és ez nem valósult meg. Ugyanakkor van egy másik álmom, hogy lássunk egy olyan jövőt, ahol az agydaganat nem számít vezető haláloknak a 40 év alatti betegek körében

– mondta a könnyeivel küszködve.

Archie Goodburn has made an emotional plea to the prime minister. The Scottish 50m breaststroke record holder was diagnosed with brain cancer two years ago. pic.twitter.com/CnjlDsQfWS — BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2026

Térden állva könyörgött

Kéréssel fordult a tudományos közösséghez, azokhoz, akik finanszírozni tudják az új kutatásokat, illetve Andy Burnham miniszterelnökhöz is, hogy növelje az agydaganat-kutatás finanszírozását, és könnyítse meg az új kezelésekhez való hozzáférést.

Kérjük, hozzon létre egy nemzeti szervet, amely felelős az agydaganat elleni küzdelemért, és adja meg nekünk az esélyt, hogy az életünkért harcolhassunk. Kérem, tegyen a változásért! Térden állva könyörgök nemcsak a saját életemért, hanem a legközelebbi barátaim, az érintettek és az ország minden családjának életéért is.

A kezelés folytatása mellett a sportoló újabb célt tűzött ki maga elé, megpróbál kijutni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, ahol most először szerepel a programban az 50 méteres szám.

Reagált a miniszterelnök

Szerdán az Edinburgh News azt írta, Andy Burnham miniszterelnök az interjút követően személyes találkozóra hívta meg a sportolót, hogy megvitassák a kérdést.

A TikTokon közzétett videorészletre reagálva a miniszterelnök azt üzente:

„Archie, köszönöm ezt. Tudom, milyen nehéz lehetett. Az, amit másokért teszel, miközben te magad is mindezen keresztülmész, a legjobb oldalunkat mutatja meg.