Készenlétben vannak az angliai Suffolk megyében található Sizewell B atomerőmű munkatársai egy közelben tomboló, nagyszabású erdőtűz miatt – írta a Times.

Tovább terjed a tűz

A tűz, melynek terjedését egyelőre nem sikerült megállítani, eddig nagyjából 100 hektárnyi területet pusztított el. A megyében rendkívüli helyzetet hirdettek.

Az atomerőmű, mely a brit áramtermelés 3 százalékát biztosítja, 5 kilométerre délre fekszik a tűztől. Egy, az atomerőművet jól ismerő forrás szerint ha fordul a szélirány, vagy a tűz közelebb kerül az erőműhöz, akkor a füst bekerülhet a légkezelő rendszerekbe is, és az épületek belsejébe is eljuthat. Ekkor elképzelhető az atomerőmű leállítása is.

A suffolki tűzoltóság szerint az erőmű jelenleg nincs veszélyben.

A reaktor szükség esetén nagyon gyorsan leállítható a szabályozórudak leengedésével. Ettől ugyan megszűnik az áramtermelés, de a fűtőanyag még hosszú ideig hőt termel, ezért folyamatos hűtést igényel

– mondta Joel Turner professzor, a Manchesteri Egyetem nukleárisenergia-szakértője, aki szerint indokolt az elővigyázatosság.

90 percenként új erdő- vagy bozóttűz

Az erőmű leállítására akkor kerülhet sor, ha a személyzet biztonságos munkavégzése már nem garantálható, nem pedig azért, mert maga a reaktor közvetlen veszélybe kerülne.

Az erdőtűz – melynek megfékezésén immár 120 tűzoltó dolgozik – szerdán tört ki a Dunwich Heath természetvédelmi területen. Mivel a tűz több irányba terjed, ezért a helyzet várhatóan még 24–36 órán át elhúzódhat. A tűz miatt 200 lakókocsit és számos környékbeli apartmant kiürítettek a hatóságok.

Az idei nyár negyedik hőhulláma jelentősen megterheli a brit mentőszolgálatokat. Az elmúlt két hétben Angliában és Walesben átlagosan 90 percenként keletkezett egy újabb erdő- vagy bozóttűz.