A Kurultaj főszervezője a fideszes befolyásról: Próbálkoztak az utóbbi évben, de mi megőriztük a pártfüggetlenségünket

Nem tervezik visszafizetni a Hankó Balázstól kapott 600 millió forintos támogatást, és attól sem tartanak, hogy ezt visszavennék tőlük – mondta el a Kontrollnak Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Kurultaj nevű találkozó megálmodója.

Ahogy nemrég a 24.hu feltárta, április 15-én, tehát három nappal a választási bukás után adott Hankó Balázs a Magyar-Turán Közhasznú Alapítványnak 600 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatást. Ebből az összegből finanszírozzák majd az augusztus 14. és 16. közt zajló Kurultajt is Bugacon. A hagyományőrző rendezvényt, ami egyben a „hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója”, az elmúlt években bőkezűen, százmilliókkal támogatta a korábbi Orbán-kormány.

Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter nemrég arról írt, hogy az alapítvány Orbán Viktor és Lezsák Sándor közbenjárásával kapta meg az idei támogatást; egyúttal nyilvánosságra hozta Bíró Orbánnak írt levelét, melyben soron kívüli kérelemben kérte a volt miniszterelnök segítségét.

A levélről most Bíró azt mondta:

Ott sem volt semmiféle mutyi vagy háttéralku, Orbán Viktor miniszterelnök közbelépését pont azért kértük, mert Hankó miniszter hónapokon át nem folyósította a törvényileg meghatározott összeget.

Azért volt erre szükség, mert közeledtek az események, amiket a pénz nélkül nem tudtak volna megvalósítani. A kiutalt 600 millió forintot még januárban szavazták meg, de már a Tisza-érában került kifizetésre – nem az NKA ideiglenes kollégiuma által, hanem Hankó keretéből.

Bíró kiemelte, hogy az alapítvány egy pártokon felül álló szervezet. Lezsák, mint területi képviselő lett a fővédnöke, ő vitte a rendezvény ügyét a kormány elé, a szervezőknek külön nem kellett pályázniuk. 2016-ban és ’17-ben még 15 millió forint támogatást kaptak a kormánytól, amiből 2018-ra már 300 millió lett.

Soha nem volt pártpénz, egyetlen fillér sem. Sem fideszes, sem jobbikos. Az első tíz évben semmilyen pénz nem volt, különböző alapítványok támogattak

– mondta el Bíró, aki szerint akkor telepedett rá a politika a rendezvényre, mikor az már „kinőtt a fűből”. Megjelentek a köreikben jobbikosok és fideszesek is, de szerinte nekik kezdetektől annyi a mentalitásuk, hogy mindenkivel együttműködnek, akinek a magyar nemzet jobbítása és összefogásának erősítése a célja, eközben pedig teljesen politikamentesek tudtak maradni.

A missziójuk elmondása szerint találkozott azzal, amit egyébként a kormány próbált megvalósítani, emiatt az egybeesés miatt jött létre együttműködés:

Nekünk természetes volt, hogy az adott kormány kulturális minisztériuma ezt támogatja. Kihez kellett volna fordulni? Egy másik országhoz?

– teszi fel a kérdést Bíró.

Elmondása szerint nem kértek tőlük olyasmit, hogy fideszes plakátok legyenek, a kérdésre azonban, hogy idén, a kampányidőszaban sem próbálkoztak-e ilyesmivel úgy pontosít:

Megpróbálták az utóbbi évben, de mi mindvégig megőriztük a pártfüggetlenségünket, mindvégig az a törekvés volt a legfontosabb, hogy magas színvonalon az embereknek élményt adni, ugyanakkor egy üzenetet közvetíteni, és semmiképpen nem belebonyolódni a mindennapi politikába. Szerintem ezt nagyon jól csináltuk az elmúlt 16 évben

– mondja, elismerve, hogy politikai nyomás mindig van, több oldalról is.

„A Kurultaj megvalósításába soha semmilyen nagy NER-es céget nem engedtünk belefolyni” – állítja. Ez a rendezvény mostani áron körülbelül 540-580 millió forintba kerül, de szerinte többe is kerülhetne, a fellépők sokszor nem kérnek pénzt a részvételért.

Mi a keleti nyitást nem egy orosz és kínai érdekeket kiszolgáló értelemben használtuk. Ezt a fogalmat átvették, de mi megmaradtunk az eredeti jelentésnél. Például amit Szijjártó külügyminiszter művelt az utóbbi két-három évben, abban tüntetőleg nem vettünk részt. Sőt, mindig felvállaltuk a kínai kommunista elnyomással szemben küzdő, rendkívül rossz sorsban élő ujgur rokonainknak ügyét. Ugyanezt követtük Ukrajna esetében: elsőként írtuk meg a saját oldalunkon, hogy kiállunk az orosz invázió ellen, Ukrajna hősies, saját magát védő hűborúja mellett.

Feltehetően új védnökre lesz szükségük, meg is hívták a térség tiszás képviselőjét, aki viszont inkább kivárja, hogy mi lesz a kulturális minisztérium döntése az ügyben. De meghívták Orbán Anitát is, mert magas rangú külföldi vendégeket, kulturális minisztereket is várnak a rendezvényre.

A teljes beszélgetés itt látható: