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Az állatok „ujjlenyomatát” olvassa egy új magyar algoritmus

Clement Fontaine / Biosphoto / Biosphoto via AFP
A magyar szakértők fejlesztését eddig többek között tigriseken tesztelték.
admin Lugosi Péter
2026. 06. 28. 17:01
Clement Fontaine / Biosphoto / Biosphoto via AFP
A magyar szakértők fejlesztését eddig többek között tigriseken tesztelték.
A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz: az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Nagy Máté és Zábó András kutatókkal beszélgettünk az új technológiáról.

Képzeljünk el egy nehezen megközelíthető kenyai helyszínt, ahová a száraz évszakban vízforrás után kutató, tömegesen vándorló zebrák érkeznek: több ménes verődik össze, sűrűn, tucatjával, akár százával jelennek meg az állatok a területen. Szakember legyen a talpán, aki ilyenkor, a csíkok kavargó tengerében képes megkülönböztetni a példányokat, márpedig kutatási vagy természetvédelmi szempontból igencsak hasznos lenne az egyedi beazonosítás.

A vadvilág vizsgálata az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment keresztül: ma már nemcsak fajokat, élőhelyeket vagy ökoszisztémákat óvunk, hanem egyre pontosabban próbáljuk nyomon követni az egyes egyedek életét is. Ez sokáig rendkívül időigényes, fáradságos munka volt, hiszen például a zebrák felismerése kizárólag sajátos mintázatok, csíkok gondos vizsgálatával, összevetésével történhetett. A kutatók gyakran több ezer fotót böngésztek át manuálisan, hogy egy-egy állat sorsát dokumentálni tudják.

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