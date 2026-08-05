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Belföld

Csődbe ment az utazási iroda, amely sms-ben közölte a külföldön tartózkodó ügyfeleivel, hogy nem tudja hazahozni őket

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 08. 05. 18:50
Mohos Márton / 24.hu
A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket.

Fizetésképtelenséget jelentett az első sorban bulgáriai üdüléseket szervező Robinson Tours. A bolgár utazási iroda minderről levélben értesítette az utasait és viszonteladó partnereit.

Az utazási iroda körül szombaton pattant ki botrány, miután sms-ben közölték utasaikkal, hogy nem tudják elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásaikra. Ezt egyeseknek a szállodák túltelítettségével, másoknak a charterjárat közüli problémákkal magyarázták. Emiatt sokan busszal kényszerültek hazajönni Bulgáriából repülő helyett.

A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a kormányhivatal is.

(via turizmus.com)

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