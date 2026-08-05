Csődbe ment az utazási iroda, amely sms-ben közölte a külföldön tartózkodó ügyfeleivel, hogy nem tudja hazahozni őket

Fizetésképtelenséget jelentett az első sorban bulgáriai üdüléseket szervező Robinson Tours. A bolgár utazási iroda minderről levélben értesítette az utasait és viszonteladó partnereit.
Az utazási iroda körül szombaton pattant ki botrány, miután sms-ben közölték utasaikkal, hogy nem tudják elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásaikra. Ezt egyeseknek a szállodák túltelítettségével, másoknak a charterjárat közüli problémákkal magyarázták. Emiatt sokan busszal kényszerültek hazajönni Bulgáriából repülő helyett.
A károsultaknak egy bolgár biztosítónál kell bejelenteni a kárigényüket.
Az üggyel kapcsolatban megszólalt a kormányhivatal is.
(via turizmus.com)