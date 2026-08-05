500 kg-os bombát találtak a kisoroszi Szigetcsúcson

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Történelmi mélypontot ért el a Duna vízszintje több magyarországi szakaszon, a napokban Budapesten is megdőlt a negatív rekord. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint július 29-én reggel már csak 27 centiméter volt a folyó vízállása a fővárosnál, augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 centiméteres vízállást vetítenek előre.