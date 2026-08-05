500 kg-os bombát találtak a kisoroszi Szigetcsúcson

Vélhetően a Duna alacsony vízállása miatt egy 500 kilogrammos bombát találtak Kisorosziban a Szigetcsúcsnál, írják a település honapján. A biztonsági előírásoknak megfelelően a területet lezárták, az önkormányzat arra kér mindenkit, a bejárati sorompón túli területet további értesítésig ne látogassák.
A robbanótest semlegesítését a tűzszerészek várhatóan 2026. augusztus 5-én végzik el
– tette hozzá az önkormányzat.
Érdekességek a Dunában
A Duna alacsony vízállása több érdekességet is közelebb hozott a felszínhez, a Szabadság híd lábainál például láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai. A mostani vízügyi helyzet nyomán kialakuló történelmi pillanatról a fotógalériánkat itt tekinthetik meg.
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Emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony a Duna vízállása – fotókon a folyó történelmi mélypontja
Történelmi mélypontot ért el a Duna vízszintje több magyarországi szakaszon, a napokban Budapesten is megdőlt a negatív rekord. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint július 29-én reggel már csak 27 centiméter volt a folyó vízállása a fővárosnál, augusztus első napjaira pedig még alacsonyabb, 24 centiméteres vízállást vetítenek előre.