A vb-döntő alatt a kanadai erdőtüzek füstje miatt aggódnak, légszomjra és mellkasi szorító érzésre is fel kell készülni

Spanyolország és a címvédő Argentína vasárnap csap össze a futballvébé döntőjében a New Jersey-i MetLife Stadionban, és ha hinni lehet az amerikai meteorológiai szolgáltató cégnek, az AccuWeathernek, akkor a kanadai erdőtüzek füstje nem veszélyezteti a mérkőzést.

Az AccuWeather a finálét fenyegető szmoggal kapcsolatos hírekre reagálva tette közzé jelentését, amelynek értelmében nincs veszélyben az East Rutherfordban esedékes találkozó, hiszen a levegő minősége vasárnap megfelelő lehet.

A New York-i régióban füstszag volt érezhető egész héten, s a helyi hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy csökkentsék a megerőltető szabadtéri tevékenységeket.

Lehet, hogy még mindig nem tekinthető jónak, de nem lehet olyan rossz, mint szombaton, és kevésbé lesz párás a levegő

– idézte a Reuters Adam Douty meteorológust.

Javuló körülmények

A döntőt megelőző napokban azonban New Yorkot rossz levegőminőség sújtotta a kanadai erdőtüzek következtében, amelyek maró füstöt juttattak az Egyesült Államok több nagyvárosába.

A körülmények pénteken jelentősen javultak, a FIFA jelenlegi kommunikációja szerint a vasárnapi előrejelzés jobb kilátásokat mutat, és jelenleg nem várható, hogy bármilyen hatással lenne a játékra.

Mindez a FIFA és Andrew Giuliani, a világbajnokság munkacsoportjának vezérigazgatója közötti informális megbeszéléseket követően történt.

Narancssárga ég, füstszag

A szennyezett levegő az elmúlt napokban dél felé halad az Egyesült Államok északkeleti részén és a kanadai Ontario északi részén tomboló erdőtüzek miatt következtében. A kanadai erdőtűz-központ (CIFFC) pénteken 897 aktív tüzet jelentett az országban, amelyek közül 31 új volt.

A sok tűz mellett külön problémát jelentett a magas hőmérséklet (Ontarióban és az Egyesült Államok északkeleti részén közel 38 Celsius-fokot mértek), és a kialakult hőkupola a távoli erdőtüzek füstjét a talaj közelében csapdába ejtette, ez pedig forró, párás, ködös és kellemetlen körülményeket eredményezett.

Péntekig New York City továbbra is az Egyesült Államok egyik leginkább érintett régiója maradt, Detroit, Washington DC és Chicago levegőminősége pedig különösen rossz volt.

Pénteken New York város levegőminőségi indexe 188-ra emelkedett – a 150 feletti érték már egészségtelennek számít. A város ege narancssárga színű volt, a levegőben füstszag terjengett.

A MetLife Stadion, a vasárnapi világbajnokság döntőjének 82 500 férőhelyes helyszíne, néhány mérföldre található Manhattantől, ott akkor a légszennyezettségi mutató 158-on állt, de a nap folyamán folyamatosan javult.

Irritációt okozhat

James Hull professzor, a londoni Sport-, Mozgás- és Egészségügyi Intézet (ISEH) és a Royal Brompton Kórház légzőszervi konzultáns szakorvosa az Athleticnek elmondta, hogy a 100 feletti légúti minőségi mutató fokozott kockázatnak számít, és ebben az esetben azt tanácsolná a futballcsapatoknak, hogy csökkentsék a terhelést az edzések során, legfeljebb 90 percre korlátozva az edzések időtartamát.

A professzor elmondta, hogy a rossz levegőminőségű körülmények között játszó sportolók gyakran számolnak be teljesítményromlásról.

A levegőben lévő részecskék hörgőszűkületet, légszomjat és mellkasi szorító érzést okozhatnak, a futballistáknak olyan érzésük lehet, mintha fulladoznának. Ez arra késztetheti az embert, hogy visszavegyen a teljesítményéből.

A FIFA egyelőre nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy van-e érvényben levegőminőséggel kapcsolatos protokoll a döntőre vonatkozóan.