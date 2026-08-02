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Van, ami 20 év után is ugyanúgy elvarázsol – ezek a videójátékok uralták nálunk a júliust

játéknapló ezzel játszunk videójátékok július 2026
Getty Images
Júliusban sem hagytunk fel a videójátékokkal! Íme a friss játéknapló!
admin Birkás Péter
admin Lugosi Péter
Láving Dániel
2026. 08. 02. 15:36
játéknapló ezzel játszunk videójátékok július 2026
Getty Images
Júliusban sem hagytunk fel a videójátékokkal! Íme a friss játéknapló!
Július a nosztalgia és a klasszikusok felfedezése jegyében telt, már ami a videójátékokat illeti, hiszen a szerkesztőségünk tagjai részben olyan programokat vettek elő, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt játszottak, vagy éppen évtizedeken át szemeztek, illetve a vadonatúj címek közül is azokra szavaztak, amelyekkel korábban már találkoztak valamilyen formában.

Akárcsak az előző hónapban, úgy júliusban is átadtuk magunkat a videójátékok iránti szenvedélyünknek, és a havi rendszerességgel jelentkező játéknapló legújabb részében bemutatjuk azon játékokat, amelyekkel a legtöbbet szórakoztunk nyár közepén. Bár az aktuális listánkon vannak egészen friss megjelenések, valójában olyan alkotásokkal töltöttük az időnket, amelyekre nem süthető rá a vadonatúj jelző.

Lesz itt igazi klasszikus a 2000-es évek elejéről, egy negyed évszázados széria, amit mindenképpen végig akartunk játszani a legújabb része megjelenése előtt, illetve két olyan alkotás, amelyek régi élményeket ültetnek át a kornak megfelelő formába.

A cikk tartalmából

A folytatásból kiderül, hogy...

  • melyik bő 20 éves, kezdetben konzolexkluzív, de idővel PC-re is megjelenő játék varázsolt el minket ismét ennyi idő után,
  • melyik nagynevű, tíznél is több résszel rendelkező játéksorozatot pótoltuk be idén nyáron,
  • melyik játék remake-je vett le ugyanúgy a lábunkról, mint amikor először találkoztunk vele,
  • és melyik rail shooterrel szórakoztunk jól annak ellenére is, hogy nem vagyunk a műfaj szerelmesei.
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