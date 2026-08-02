Van, ami 20 év után is ugyanúgy elvarázsol – ezek a videójátékok uralták nálunk a júliust

Akárcsak az előző hónapban, úgy júliusban is átadtuk magunkat a videójátékok iránti szenvedélyünknek, és a havi rendszerességgel jelentkező játéknapló legújabb részében bemutatjuk azon játékokat, amelyekkel a legtöbbet szórakoztunk nyár közepén. Bár az aktuális listánkon vannak egészen friss megjelenések, valójában olyan alkotásokkal töltöttük az időnket, amelyekre nem süthető rá a vadonatúj jelző.
Lesz itt igazi klasszikus a 2000-es évek elejéről, egy negyed évszázados széria, amit mindenképpen végig akartunk játszani a legújabb része megjelenése előtt, illetve két olyan alkotás, amelyek régi élményeket ültetnek át a kornak megfelelő formába.
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A folytatásból kiderül, hogy...
- melyik bő 20 éves, kezdetben konzolexkluzív, de idővel PC-re is megjelenő játék varázsolt el minket ismét ennyi idő után,
- melyik nagynevű, tíznél is több résszel rendelkező játéksorozatot pótoltuk be idén nyáron,
- melyik játék remake-je vett le ugyanúgy a lábunkról, mint amikor először találkoztunk vele,
- és melyik rail shooterrel szórakoztunk jól annak ellenére is, hogy nem vagyunk a műfaj szerelmesei.
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