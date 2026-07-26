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Éjjel újabb 55 ezer embert evakuáltak Bordeaux régiójában a tűzvész miatt

This aerial view shows burnt cars following a wildfire in Le Porge, in the Gironde Department, south-western France on July 25, 2026. The fires, which are on an unprecedented scale and have forced the evacuation of around 200,000 "fire refugees" in Gironde and the Landes, were still not under control on July 25, 2026 and continue to keep firefighters and military personnel on high alert, including an A400M aircraft deployed to tackle the blaze for the first time. (Photo by Florian PLAUCHEUR / AFP)
Florian PLAUCHEUR / AFP
admin Schultz Antal
2026. 07. 26. 09:21
This aerial view shows burnt cars following a wildfire in Le Porge, in the Gironde Department, south-western France on July 25, 2026. The fires, which are on an unprecedented scale and have forced the evacuation of around 200,000 "fire refugees" in Gironde and the Landes, were still not under control on July 25, 2026 and continue to keep firefighters and military personnel on high alert, including an A400M aircraft deployed to tackle the blaze for the first time. (Photo by Florian PLAUCHEUR / AFP)
Florian PLAUCHEUR / AFP

Gironde régió hatóságai éjszaka evakuálási parancsot adtak ki további öt, Bordeaux-tól délnyugatra található településre. Ez 55 ezer embert jelent, amivel csak ebben a régióban már 220 ezerre nőtt az evakuáltak száma – írta az AP.

A lángok egyre közelebb kerülnek a borvidék történelmi városához, mivel az erős széllökések az éjszaka folyamán tovább táplálták a lángokat, felgyorsítva a hét közepe óta féktelenül tomboló tűz terjedését.

A Gironde prefektusa elrendelte egy Bordeaux-ból délnyugatra tartó főútvonal részleges lezárását is, amely összeköti a várost az atlanti partvidékkel.

Egy második tűzvész, amely délebbre, Landes régióban pusztított a hét elején, 30 000 embert kényszerített elhagyni az otthonát, így a lángok miatt kitelepítettek száma összesen már meghaladja a 250 ezret Franciaországban.

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