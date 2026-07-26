Éjjel újabb 55 ezer embert evakuáltak Bordeaux régiójában a tűzvész miatt

Gironde régió hatóságai éjszaka evakuálási parancsot adtak ki további öt, Bordeaux-tól délnyugatra található településre. Ez 55 ezer embert jelent, amivel csak ebben a régióban már 220 ezerre nőtt az evakuáltak száma – írta az AP.

A lángok egyre közelebb kerülnek a borvidék történelmi városához, mivel az erős széllökések az éjszaka folyamán tovább táplálták a lángokat, felgyorsítva a hét közepe óta féktelenül tomboló tűz terjedését.

A Gironde prefektusa elrendelte egy Bordeaux-ból délnyugatra tartó főútvonal részleges lezárását is, amely összeköti a várost az atlanti partvidékkel.

Egy második tűzvész, amely délebbre, Landes régióban pusztított a hét elején, 30 000 embert kényszerített elhagyni az otthonát, így a lángok miatt kitelepítettek száma összesen már meghaladja a 250 ezret Franciaországban.