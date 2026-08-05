Az M1 is közvetíti a Sziget magyar fellépőinek koncertjeit

A Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei is láthatóak lesznek M1-en – áll a közmédia közleményében.

Az erről szóló megállapodást szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.

„Örülünk annak, hogy ezek az élmények idén azokhoz is eljuthatnak a közmédia segítségével, akik személyesen nem tudnak részt venni a fesztiválon. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés még több emberhez viszi közelebb a magyar zenei élet kiemelkedő előadóit” – mondta Gerendai.

A fesztivál alapítója nemrég a Della podcast vendége volt.

Az idei Sziget nosztalgia-nappal indul.